美國眾議院通過法案　要求撤銷香港駐美經貿辦特權

美國會眾議院9月10日通過以413贊成、3票反對壓倒性通過《香港經濟貿易辦事處認證法》（Hong Kong Economic Trade Office Certification Act），法案要求行政部門定期檢視或撤銷香港駐美經濟貿易辦公室享有的特權與豁免。



美媒美國之音（Voice of America）11日報道，兩黨議員認為香港的自治和自由已遭到破壞，美方必須調整政策避免中國利用香港滲透美國。法案通過眾議院後，將送交參議院等待審議和表決。

2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

法案要求行政部門在法案生效30天內決定包括華盛頓、紐約和三藩市的3個香港經貿辦是否得以延長目前享有的特權、例外與豁免。若美國政府認為這三個香港經貿辦不應再繼續享有這些外交待遇，香港經貿辦將在180天內停止運作。

如果美國政府確定香港經貿辦繼續享有相關外交權利，香港經貿辦將得以延長一年的運作，直到下一次進行評估。