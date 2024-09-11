美國總統大選辯論　特朗普賀錦麗針鋒相對｜直播

美國11月舉行總統選舉，民主黨由現任副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）出戰，硬撼前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）。兩人在香港時間9月11日早上9時在費城舉行首場電視辯論。《香港01》全程直播。



今次是賀錦麗代替現任總統拜登（Joe Biden）出戰大選後，首次與特朗普碰頭，雙方在民意調查互有領先，因此他們在這場長約90分鐘的辯論表現備受關注。外界早前預料聚焦移民與墮胎這兩個關鍵議題展開攻防，這兩大議題也是民主黨與共和黨數個月爭論的焦點。

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1005: 當被問及將如何解決加沙停火僵局時，賀錦麗並沒有正面回應。

1000: 賀錦麗提到與外國領導人會面，很多領導人提到特朗普是「恥辱」。特朗普反駁指，匈牙利總理歐爾班告訴他，特朗普在任的時候，中國與俄羅斯都「敬畏」他，當時沒有俄烏戰爭，也沒有以巴衝突。特朗普強調，這些事情都是因為軟弱的拜登（Joe Biden）上台後才發生。

美國總統辯論：賀錦麗在多項議題上炮轟特朗普。（REUTERS）

0955：特朗普再次拒絕承認輸掉2020年大選，賀錦麗回應指他已被8100萬美國人「炒魷」（這是特朗普之前在其電視節目最喜歡講的一句口頭禪）。

0946：特朗普指責賀錦麗對他的批評導致他被暗殺。特朗普指：「我挨了那一槍，可能是因為他們（民主黨）對我的評價，他們一直指我是對民主的威脅。」

0941：賀錦麗「邀請」選民去出席特朗普的造勢大會，因為過程「非常有趣」，支持者因為大會沈悶而提早離場。賀錦麗批評特朗普只顧自己，罔顧選民的利益，而她會時刻將選民放在首位。

0930：特朗普提到有移民在俄亥俄州的小鎮「吃寵物」。主持人提醒他這個消息並沒有得到確認。

0920: 賀錦麗就墮胎議題反駁特朗普，認為特朗普無權左右美國女性自身的醫療決定。賀錦麗指，現時美國有20個州執行「特朗普的墮胎禁令」。特朗普的墮胎禁令代表，即使女性因姦成孕和發生亂倫，這些倖存者也無法進行合法的墮胎手術。

0915: 特朗普指美國最高法院推翻羅訴韋德案中展示了「巨大的勇氣」。他認為墮胎議題應該讓每個州以投票解決。

0912: 賀錦麗批評特朗普對中國國家主席習近平「畢恭畢敬」，即使外界質疑中國政府對新冠疫情的源頭有所隱瞞。

0910: 特朗普反駁指他與Project 2025毫無關係。他表示若再次當選，會為民眾減稅和打造強勁的經濟。他強調，他在任時的經濟是史上最佳，然後遇到1917年以來最嚴重的疫情。

0908: 賀錦麗批評特朗普今晚只會依然故我，繼續說謊、抱怨和辱罵對手，她提到據媒體報道，與特朗普有密切關係的保守派策劃的Project 2025。

0906: 特朗普反駁時提到兩個議題：通貨膨脹和非法移民。他指出過去幾年的通貨膨脹是有史以來最糟糕的，而拜登政府的政策導致數以百萬計非法移民湧入，並搶去美國人的工作。

0905: 賀錦麗批評若特朗普上台，只會為他的億萬富翁朋友和大企業減稅。而這會增加美國的赤字5萬億美元。賀錦麗指責特朗普會引入銷售稅，民眾購買日常生活用品需繳交20%的銷售稅。

0904: 主持人向賀錦麗提出首條問題：您認為美國人的生活比四年前有改善嗎？賀錦麗表示：「我來自一個中產家庭，我是今天講台上唯一一位有計劃改善中產階層生計的候選人，就是我提到的機會經濟。」

0903：賀錦麗與特朗普走上講台，兩人握手後。特朗普站在電視屏幕的左邊，賀錦麗站在屏幕的右邊。

美國總統選舉辯論：特朗普與賀錦麗先禮後兵，在開場前握手。（Reuters）

0900：主辦辯論的美國廣播公司（ABC）的主持人指出，賀錦麗與特朗普過往從未碰過面，今晚將會是二人首次碰面。辯論將會辯論將持續90分鐘，中間有2個廣告時段。

0836：辯論開始前夕，特朗普的共和黨友、眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）表示，希望特朗普可以專注於宣傳政策，而不是人身攻擊。

美國總統大選辯論：圖為2024年9月10日，共和黨候選人、前總統特朗普乘坐專機抵達費城。（Reuters）

2024年9月4日，美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗在美國新罕布什爾州（New Hampshire）出席競選活動。（Reuters）

在總統辯論中，共和黨一方料希望把移民問題作為辯論的一個主要議題，民主黨則希望將焦點放在墮胎問題上。

在移民議題上，賀錦麗處於守方，她將面臨特朗普就非法移民帶來問題展開防守，而賀錦麗的優勢在於，共和黨2月7日反對參議院通過的一項邊境移民管控法案。

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）於2024年9月6日在紐約市舉行記者會上發表講話。（Reuters）

在墮胎議題上，特朗普處於下風，他支持推翻美國著名的Roe v Wade（羅訴韋德案）裁決，這令女性的墮胎權不再受憲法保護。美媒形容賀錦麗作為女性，在這一議題上天然具有優勢，更容易成為「有效率的訊息傳遞者」，在辯論中獲得女性支持。