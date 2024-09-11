美國總統大選重頭戲　特朗普賀錦麗首場辯論｜直播

美國11月舉行總統選舉，民主黨由現任副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）出戰，硬撼前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）。兩人在香港時間9月11日早上9時在費城舉行首場電視辯論。《香港01》全程直播。



今次是賀錦麗代替現任總統拜登（Joe Biden）出戰大選後，首次與特朗普碰頭，雙方在民意調查互有領先，因此他們在這場長約90分鐘的辯論表現備受關注。外界早前預料聚焦移民與墮胎這兩個關鍵議題展開攻防，這兩大議題也是民主黨與共和黨數個月爭論的焦點。

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0903：賀錦麗與特朗普走上講台，兩人握手後。特朗普站在電視屏幕的左邊，賀錦麗站在屏幕的右邊。

美國總統選舉辯論：特朗普與賀錦麗先禮後兵，在開場前握手。（Reuters）

0900：主辦辯論的美國廣播公司（ABC）的主持人指出，賀錦麗與特朗普過往從未碰過面，今晚將會是二人首次碰面。辯論將會辯論將持續90分鐘，中間有2個廣告時段。

0836：辯論開始前夕，特朗普的共和黨友、眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）表示，希望特朗普可以專注於宣傳政策，而不是人身攻擊。

美國總統大選辯論：圖為2024年9月10日，共和黨候選人、前總統特朗普乘坐專機抵達費城。（Reuters）

2024年9月4日，美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗在美國新罕布什爾州（New Hampshire）出席競選活動。（Reuters）

在總統辯論中，共和黨一方料希望把移民問題作為辯論的一個主要議題，民主黨則希望將焦點放在墮胎問題上。

在移民議題上，賀錦麗處於守方，她將面臨特朗普就非法移民帶來問題展開防守，而賀錦麗的優勢在於，共和黨2月7日反對參議院通過的一項邊境移民管控法案。

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）於2024年9月6日在紐約市舉行記者會上發表講話。（Reuters）

在墮胎議題上，特朗普處於下風，他支持推翻美國著名的Roe v Wade（羅訴韋德案）裁決，這令女性的墮胎權不再受憲法保護。美媒形容賀錦麗作為女性，在這一議題上天然具有優勢，更容易成為「有效率的訊息傳遞者」，在辯論中獲得女性支持。