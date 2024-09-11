賀錦麗特朗普首辯　就經濟、移民等問題針鋒相對

美國總統大選第二場電視辯論，也是民主黨候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）和共和黨對手、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的首場辯論，當地時間周二晚在費城國家憲法中心舉行。兩人就經濟、移民、墮胎權等問題針鋒相對。



是次電視辯論長90分鐘。辯論開始前，賀錦麗在進場後主動走上前與特朗普握手。兩人先就選民最關心的經濟問題針鋒相對。特朗普表示，他會向中國等國家加徵關稅；賀錦麗則稱計劃創造「機會經濟」，承諾解決置業問題，又批評對手特朗普計劃向富人減稅，只會損害中產利益。她還形容總統拜登和她當年上任後，都忙於清理對方做總統時留下的「經濟爛攤子」。

特朗普回應時形容，美國目前的經濟狀況對中產及每個階級來說都是一場災難。他說自己將對其他國家徵收關稅，又特別提到中國，稱他當年執政期間，美國政府從中國獲得巨額收入，而這些關稅措施仍然生效，維持不變。

在墮胎權方面，特朗普指民主黨有關問題的主張激進，會將問題交由各州自行決定。賀錦麗則批評特朗普任命的三名保守派大法官，推翻保障婦女的墮胎權，令許多面臨流產的女性得不到合適治療。兩人還就移民、稅務、環保等多項關鍵議題交鋒。

在辯論之前，兩人在民調支持度仍相當接近。美國有線新聞網絡（CNN）的民調指，賀錦麗的支持率些微領先特朗普一個百分點，但另一個來自《紐約時報》的民調則顯示，特朗普領先賀錦麗1個百分點。有分析指，兩人在今天的辯論表現或可能左右當前的大選形勢。