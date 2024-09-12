普京考慮限制鈾鈦鎳等原材料出口　分析師：美國或需從中國進口

綜合俄新社及路透社9月11日報道，在與各分管部長舉行的遠程會議上，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，，又譯普丁或蒲亭）表示，作為對西方制裁的反擊，莫斯科應考慮限制鈾、鈦和鎳等戰略原材料的出口。



普京提到，一些合作夥伴限制了出口到俄羅斯的工業產品，反而促進了俄國工業領域的發展。他要求各分管部門思考俄羅斯是否可以仿效部份國家建立戰略儲備的做法，對一些俄羅斯獨有的大宗商品實施類似限制措施。

「俄羅斯在多種戰略原材料的儲量方面處於領先地位。也許在這方面，我們也應該考慮採取某些限制措施。」他同時補充道，這種出口限制應以不傷害俄羅斯自身為前提。

綜合俄羅斯總統官網發布的會議實錄，在分管農業的俄副總理帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）對該國糧食安全問題做完介紹後，普京提到了此事。

在聽到帕特魯舍夫說俄羅斯農工聯合體已經能夠保證該國糧食自給自足，俄羅斯現在幾乎可以生產所有食品後，普京提到了該國工業領域的發展。

普京9月10日在網上觀看俄羅斯海軍演習情況。（Reuters）

普京說，針對一些國家的不友好行為，俄羅斯對農產品進口實施了限制。雖然這項措施最初導致俄國內農產品價格上漲，但它進而促使了俄羅斯國內農業的發展，並最終獲得了帕特魯舍夫所介紹的成果，工業領域亦是如此。

「在這方面，我想說，俄羅斯在一些戰略原材料的儲量方面處於領先地位：天然氣儲量幾乎佔世界儲量的22%，黃金儲量接近23%，鑽石儲量大約為55%。」他轉而對俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）說：「請看看我們向世界市場大量供應的某些類型的商品，許多商品只有我們能夠提供，也許我們也應該考慮某些限制措施？（諸如）鈾、鈦、鎳。」

「我並不是說我們明天就應該這樣做，（而且）不僅是我提到的商品，還有其他一些商品。」他補充道。

圖為2024年9月10日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科與越南國會主席陳青敏舉行會面。（Reuters）

普京進而強調，有國家正在建立戰略儲備，並採取了一些其他措施，如果這種限制不會傷害俄羅斯自身，那麼莫斯科應該予以考慮，「我不打算談論這樣做的原因，我想同事們都非常了解俄羅斯原材料的重要性。」

緊隨其後進行匯報的，便是俄羅斯自然資源和生態部部長科茲洛夫（Alexander Kozlov）。他在介紹該國地質勘探情況時表示，考慮到原材料儲備的戰略主權，俄羅斯應減少有關進口。

據他所說，在17種稀缺原材料中，俄羅斯擁有其中10種的足夠儲量，但該國需要開發加工技術，並建立能源和運輸基礎設施。此外，已經探明儲量的七種戰略原材料，鈾、鉻、錳、鈦、螢石、鎢和鋁，需要在5至15年內加大地質勘探力度。

順着普京對戰略原材料限制出口的話題，科茲洛夫還提議，俄羅斯在礦產儲量方面的清單很長，有潛力與夥伴國家建立原材料聯盟，合作規範世界市場。

2024年9月10日，俄羅斯莫斯科，俄羅斯總統普京在克里姆林宮通過視訊觀看軍演開幕式。（Reuters）

「比如，俄羅斯與南非一起控制着全球80%的鉑和鈀產量，而中國則控制着近56%的煤炭和84%的釩。」科茲洛夫說，「他們都是金磚國家成員。我們總共可以聯合13個國家的13種礦產。這是一個值得合作的大話題。」

普京對此表示，科茲洛夫的報告已經證實了他說過的一些話，敦促部長們「不要急躁且認真冷靜」地思考、討論有關議題。

綜合路透社報道，分析人士表示，自烏克蘭戰爭爆發以來，西方國家已大幅削減了對俄羅斯石油和天然氣的採購，但俄羅斯仍是世界市場的主要金屬供應國，因此對有關產品的出口削減或暫停都可能造成較大影響。

報道稱，普京向政府部長們發表的講話促使鎳價上漲，還推高了鈾礦公司股價。倫敦金屬交易所（LME）三個月期鎳大漲2.6%，至每噸16145美元，LME註冊倉庫中有五分之一的鎳來自俄羅斯。包括全球第三大鈾生產商卡梅科（Cameco）在內的美股核能板塊集體異動拉漲，上漲5.2%至5.4%。

2024年9月2日，俄羅斯圖瓦，普京訪問當地一所中學時發表演講。（Reuters）

俄羅斯是全球第四大鈾生產國，擁有全球約44%的鈾濃縮產能。去年美國的商業核反應堆仍有27%的鈾來自於俄羅斯。拜登雖然在今年5月簽署了禁止進口俄羅斯鈾的法案，但也留下了允許到2027年前維持現有進口水平的豁免，因為美國並沒有足夠的替代產能。

去年，美國和中國位居俄羅斯鈾進口國榜首，其次是韓國、法國、哈薩克斯坦和德國。花旗銀行分析師格沃爾基揚（Arkady Gevorkyan）直言，對於西方來說，俄羅斯鈾「確實很難被取代」，尤其在未來2至3年的短期內。

他解釋道：「因為西方鈾濃縮商只是在制定更多鈾濃縮產能的計劃，這至少需要三年才能完成。我們預計，（如果俄羅斯限制出口），美國的公用事業公司或許需要通過從中國進口來部份替代。」

路透社還指出，俄羅斯海關數據顯示，美國也仍然在進口來自俄羅斯的鈦。俄羅斯是全球第三大海綿鈦生產國。海綿鈦主要用於航空航天、海洋和汽車工業等方面。

根據美國地震勘探局(USGC)的數據，俄羅斯的鈦儲量在全球的份額高達13.5%，位列世界第三。而該國產品級海綿鈦產量更是佔據了全球22%的份額。

波音Boeing：2023年6月18日，在法國巴黎附近的巴黎布爾歇機場（Aéroport Paris-Le Bourget）舉行的第54屆國際巴黎航展上，可見場內展示的波音標誌。（Reuters）

在俄烏衝突爆發之前，俄羅斯最大海綿鈦生產商VSMPO-Avisma是波音和空中巴士的供應商。由於該公司部分由受西方制裁的俄國防企業俄羅斯國家技術集團（Rostec）所有，波音在俄烏衝突開始兩周後停止購買，空中巴士則以「通過一級供應商間接獲得鈦」符合制裁規定為由，繼續購買。

綜合《華爾街日報》早前報道，空客一半的鈦需求依賴於俄羅斯。今年2月，加拿大宣布將VSMPO-Avisma列入制裁清單，一度令法國等歐洲國家措手不及，因為空中巴士A350-1000客機的所有起落架都來自於加拿大一家工廠，法國噴氣發動機製造商賽峰集團在加拿大的工廠也依賴於VSMPO-AVISMA的鈦。

當時有知情人士透露，為幫助空中巴士等歐洲航空航天公司度過難關，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）親自出面，在外交和工業等多個領域施加影響，最終說服加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）放寬對俄羅斯鈦的制裁，空客、賽峰等都獲得了制裁豁免。

本文獲《觀察者網》授權轉載

