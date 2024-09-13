烏克蘭前副外長：中烏外交關係改善　習近平澤連斯基10月或會面

路透社9月12日報道，烏克蘭前副外長Oleksandr Chalyi當日表示，由於烏克蘭與中國的外交關係已經改善，中國國家主席習近平10月或會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）。



Oleksandr Chalyi於12日在北京出席香山論壇開幕式時稱，注意到中國為幫助恢復歐洲安全所付出的努力，現在所有烏克蘭民眾都在等待澤連斯基和習近平之間的進一步互動。

俄烏戰爭：2024年3月12日，烏克蘭赫爾松地區，在俄羅斯進攻烏克蘭期間，克蘭軍人向前線陣地的俄軍發射D-30榴彈炮。(Reuters)

報道稱，中國在長達30個月俄烏戰中表現出中立態度，但與俄方保持著密切的戰略關係，未有參加烏克蘭6月組織的和平峰會。

其後時任烏克蘭外長庫列巴 (Dmytro Kuleba) 7月在北京會見中國外長王毅，而澤連斯基則計劃在11月舉行另一場包括俄羅斯在內的和平峰會。

圖左：2023年4月24日中國國家主席習近平在北京人民大會堂接受70位駐華大使遞交國書（新華社）圖右：2023年4月18日，烏克蘭總統澤連斯基訪問頓涅茨克，與烏克蘭軍人交談。（Reuters）

報道引述中國國際問題研究院歐洲研究所長崔洪建分析指，中國對參加未來的烏克蘭峰會持開放態度，因為中方不希望自己為俄烏停戰而作出的努力白費。