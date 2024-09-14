施紀賢今訪美晤拜登　白宮：不會宣布放寬烏克蘭遠程武器限制

美國白宮國家安全委員會（NSC）發言人柯比（John Kirby）9月13日表示，美方不打算在當日宣布任何改變烏克蘭使用遠程飛彈限制的新政策。



《紐約時報》13日稍早報道，美國總統拜登（Joe Biden）與訪問美的英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）會面時將討論上述問題，並預計很快會宣布放寬烏克蘭遠程武器限制。

2024年9月13日，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）和外交大臣林德偉（David Lammy）抵達英國駐華盛頓大使官邸，準備稍後與美國總統拜登（Joe Biden）會面。（Reuters）

柯比13日在記者會表示，美方對限制烏克蘭使用遠程武器攻擊俄羅斯的看法沒有改變。他指出，從拜登和施紀賢的討論議程看，他預計美國不會在有關事情上發表任何重大聲明。

柯比強調，美國正認真對待俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）12日的警告。普京當時稱如果烏克蘭向俄羅斯發射西方製造的遠程飛彈，他將視西方直接參與衝突。

柯比稱：「普京已多次證明其侵略能力，所以我們會認真對待這些言論。」

2024年7月31日，美國華盛頓，白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）發表講話。（Reuters）

拜登和施紀賢將於13日下午在白宮會面。