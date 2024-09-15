伊朗年內第2次衛星發射成功　伊媒 ：進入550公里太空軌道

伊朗9月14日將其「查姆蘭一號」（Chamran-1）研究衛星發射升空，是伊朗2024年第2次成功發射衛星。



路透社14日引述伊朗國家媒體的報道稱，此次發射正值美國和歐洲國家指責伊朗向俄羅斯轉讓彈道導彈之際，這些導彈很可能在數週內用於俄烏戰爭，伊朗對此予以否認。

伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）稱，這枚衛星重60公斤，主要用於測試硬件及軟件系統，以驗證軌道機動技術。衛星成功進入550公里的太空軌道，地面站已接收到衛星的信號。

圖為路透社在2024年9月14日獲得的照片，相中可以看到「查姆蘭一號」（Chamran-1）研究衛星出現在伊朗的一個秘密地點。（Reuters）

伊朗1月20日把「蘇拉婭」（Soraya）衛星發射到750公里的軌道，這是該國迄今為止的最高軌道。

美國軍方聲稱，用於將衛星送入軌道的遠程彈道技術，還可以讓伊朗發射遠程武器，可能包括核彈頭。德黑蘭否認以衛星活動作為彈道導彈發展的掩護，並稱它從未追求過核武器的發展。

2023年6月5日，伊朗國旗在奧地利維也納國際原子能機構 (IAEA) 總部前飄揚。(REUTERS)

本文獲《聯合早報》授權轉載

