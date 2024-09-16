美國務院：美籍華裔牧師David Lin被囚近20年後 已獲中國釋放
撰文：蕭通
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美國國務院9月15日表示，自2006年起遭中國關押的美國牧師David Lin，已獲中國當局釋放及已返抵美國，近20年來首次再與家人會面，美方對此表示歡迎。美方此前多次強調，David Lin是被不當拘禁。美國新聞網站Politico引述David Lin的女兒稱，14日接獲美國國務院通知，指中國當局已將David Lin從監獄釋放，他將於翌日抵達德州，家人指喜悅難以言喻。
Politico報道，David Lin的女兒指美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）上月訪問北京，並與中國外交部長王毅會面時，曾提到他父親的案件，並表明讓對方回國極為重要。報道也引述美國官員消息稱，總統拜登（Joe Biden）政府對其獲釋表示歡迎。
路透社報道，美國參議院外交關係委員會去年也曾敦促總統拜登，利用11月與中國國家主席習近平的會面機會，要求釋放David Lin和另外兩名被拘留者，Kai Li和Mark Swidan。
據組織Church in Chains消息，現年68歲的David Lin為美籍華人， 1990年代起經常到中國傳播福音，2006年因協助中國地下教會、亦稱「中國家庭教會」蓋建教堂，在北京被捕和禁止離境，2009年因涉及合同詐騙罪遭批捕，同年被判處無期徒刑。消息指他近年健康狀惡化，尋求美國政府協助，以求獲得釋放。
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