美國務院：美籍華裔牧師David Lin被囚近20年後　已獲中國釋放

美國國務院9月15日表示，自2006年起遭中國關押的美國牧師David Lin，已獲中國當局釋放及已返抵美國，近20年來首次再與家人會面，美方對此表示歡迎。美方此前多次強調，David Lin是被不當拘禁。美國新聞網站Politico引述David Lin的女兒稱，14日接獲美國國務院通知，指中國當局已將David Lin從監獄釋放，他將於翌日抵達德州，家人指喜悅難以言喻。



Politico報道，David Lin的女兒指美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）上月訪問北京，並與中國外交部長王毅會面時，曾提到他父親的案件，並表明讓對方回國極為重要。報道也引述美國官員消息稱，總統拜登（Joe Biden）政府對其獲釋表示歡迎。

圖為2024年8月27日，美國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）與中國外長王毅會晤。（新華社在社交媒體X賬號發相）

路透社報道，美國參議院外交關係委員會去年也曾敦促總統拜登，利用11月與中國國家主席習近平的會面機會，要求釋放David Lin和另外兩名被拘留者，Kai Li和Mark Swidan。

習拜會・習近平・拜登・中美關係：當地時間2023年11月15日，中國國家主席習近平同美國總統拜登在斐羅麗莊園舉行中美元首會晤。（新華社）

據組織Church in Chains消息，現年68歲的David Lin為美籍華人， 1990年代起經常到中國傳播福音，2006年因協助中國地下教會、亦稱「中國家庭教會」蓋建教堂，在北京被捕和禁止離境，2009年因涉及合同詐騙罪遭批捕，同年被判處無期徒刑。消息指他近年健康狀惡化，尋求美國政府協助，以求獲得釋放。