特朗普佛州打高球聞槍響　持槍者遭特勤局發現後被捕　動機未明

美國共和黨籍總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）繼7月曾遭暗殺未遂後，9月15日在佛州打高爾夫球時，高球俱樂部外傳出槍響，其安全未受影響。消息指出，特勤局人員在俱樂部附近看到一名持槍者後開槍，持槍者隨後被捕，事件中無人受傷。白宮發聲明表示，總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗已獲悉事件，並對其安全感到欣慰。美國有線電視新聞網（CNN）報道，據知情人士透露，當局認為疑犯意圖針對特朗普。



另外，當紅樂壇天后Taylor Swift在9月11日宣布支持賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）後，特朗普於15日予以還擊，在其社交平台發出全英文大寫的帖子：「我討厭Taylor Swift！」



圖為2024年9月15日，美國佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach），共和黨總統候選人特朗普(Donald Trump)名下高爾夫球場附近傳出槍擊，警方加派人員到場。（X/@realDerekUtley via REUTERS）

美國《紐約郵報》、CNN等媒體報道。9月15日援引執法人士消息，槍擊發生在下午2時左右，特朗普當時身處佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）的高爾夫球俱樂部。一名 持槍者被發現後駕車逃走，特勤局人員曾經開槍，疑犯未被打中，其後在附近另一個縣被捕。路透社報道，特勤局表示正調查事件，但未披露細節。

特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.）則援引當地執法部門稱，當局在灌木叢中發現了一把 AK-47 自動步槍，一名疑犯已被逮捕。

特朗普其後向捐款者發電郵報平安，稱希望在謠言開始失控之前，先向大家表示： 「我很安全，一切都很好！」

特朗普揚言討厭Taylor Swift

Taylor Swift於2024年9月11日出席MTV音樂錄影帶頒獎禮（VMA）（Reuters）

圖為2024年9月14日，民主黨副總統候選人、明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）在美國威斯康星州（Wisconsin）出席競選活動。（Reuters）

Taylor Swift日前在擁有2.84億名粉絲的Instagram發帖，宣布支持賀錦麗當選，該帖子累計獲超過900萬個「讚」。

在特朗普發表「討厭Taylor Swift」言論後，賀錦麗的競選搭檔沃爾茲（Tim Walz）在X形容對方小氣。而Taylor Swift的支持者也紛紛X上留言「我愛Taylor Swift」，與特朗普唱反調。