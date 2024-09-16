特朗普揚言討厭Taylor Swift　佛州高球俱樂部外爆槍擊未受影響

美國當紅樂壇天后Taylor Swift在9月11日宣布支持賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）後，共和黨籍總統候選人特朗普（Donald Trump）於15日予以還擊，在其社交平台發出全英文大寫的帖子：「我討厭Taylor Swift！」他同日身處佛州的高球俱樂部，俱樂部外曾爆槍擊，但其安全不受影響。



Taylor Swift於2024年9月11日出席MTV音樂錄影帶頒獎禮（VMA）（Reuters）

圖為2024年9月14日，民主黨副總統候選人、明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）在美國威斯康星州（Wisconsin）出席競選活動。（Reuters）

Taylor Swift日前在擁有2.84億名粉絲的Instagram發帖，宣布支持賀錦麗當選，該帖子累計獲超過900萬個「讚」。

在特朗普發表「討厭Taylor Swift」言論後，賀錦麗的競選搭檔沃爾茲（Tim Walz）在X形容對方小氣。而Taylor Swift的支持者也紛紛X上留言「我愛Taylor Swift」，與特朗普唱反調。

另外，美國《紐約郵報》9月15日援引執法人士消息，特朗普當日身處佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）的高爾夫球俱樂部時，俱樂部外有兩人以槍駁火，強調特朗普的安全未受影響。