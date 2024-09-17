真主黨傳呼機爆炸逾1000人傷　伊朗駐黎巴嫩大使受輕傷

路透社9月17日引述安全消息稱，黎巴嫩武裝組織真主黨成員用來通訊的傳呼機發生爆炸，包括戰士與醫護在內數百名成員受重傷，總共超過1000人受傷。伊朗邁赫爾通訊社（Mehr）報道，伊朗駐黎巴嫩大使Mojtaba Amani也因此受傷。



報道指，最初的爆炸發生在當地時間下午3時45分左右，爆炸浪潮持續約1個小時。目前尚不清楚這些裝置是如何引爆。

黎巴嫩安全部隊表示，黎巴嫩各地，特別是首都貝魯特南部郊區，多單無線通訊設備引爆案，造成多人受傷。

黎巴嫩衞生部敦促擁有傳呼機的國民馬上把傳呼機丟棄。

路透社記者看到，救護車在普遍恐慌的情況下衝過貝魯特南郊。人們稱，在最初爆炸發生30分鐘後，爆炸仍在發生。

黎巴嫩紅十字會表示，已派出50多輛救護車和300名緊急醫療人員協助撤離受害者。

以色列國防軍（IDF）表示不會對黎巴嫩發生的爆炸事件發表評論。

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路透社還引述3名安全消息人士稱，在黎巴嫩引爆的傳呼機是真主黨近幾個月引進的最新型號傳呼機。

軍事分析人士Elijah Magnier告訴半島電視台，真主黨嚴重依賴傳呼機來防止以色列攔截他們的通訊，他推測傳呼機在分發給真主黨成員之前必須經過篡改。

Elijah Magnier稱：「這並非一個新系統。它在過去曾被使用過……所以在這種情況下，那有第三方的參與……以允許訪問……遠程激活爆炸」。

報道指，一名要求匿名的真主黨官員稱，傳呼機爆炸是真主黨在與以色列近一年的衝突中遭受的「最大的安全漏洞」。

伊朗：駐黎巴嫩大使受傷

根據伊朗半官方傳媒法爾斯通訊社（Fars），17日，伊朗駐黎巴嫩大使Mojtaba Amani因電子傳呼機爆炸受傷。

法爾斯引述消息稱，Mojtaba Amani受輕傷，目前正在醫院接受觀察。

事件發生的數小時前，以色列將北部流離失所的60,000名居民安全送返邊境地區。

自2023年10月7日以來 , 以色列與黎巴嫩邊境幾乎交火不斷。根據黎巴嫩衞生部的資料，自10月以來，至少有589人被殺，其中絕大多數是真主黨成員。以色列政府表示，以色列方面有25名平民和21名安全部隊人員被殺。

周一，以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）在與美國特使霍克斯坦（Amos Hochstein）會面時表示，讓以色列北部居民回歸的唯一方法就是採取 「軍事行動」。