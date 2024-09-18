紐時引消息稱黎巴嫩爆炸傳呼機在台灣生產　台商：生產於歐洲

黎巴嫩真主黨成員使用的傳呼機在全國各地發生爆炸，造成至少9人死亡，約3000人受傷。《紐約時報》引述美國及其他知情官員表示，這些被安置了爆炸物的傳呼機產自台灣，製造商是台灣新北一家名為「金阿波羅（Gold Apollo）」的公司，從今年春季開始引入黎巴嫩，型號為AP924，能支援無線接收和顯示短訊，但無法撥打電話。



據指，黎巴嫩真主黨從該公司訂購了3000多個傳呼機來分發給全國各地的成員使用，官員稱它們在進口至黎巴嫩前就已經被以色列動了手腳。消息人士均相信，今次爆炸事件已醖釀數月。

涉案同型號傳呼機，能支援無線接收和顯示短訊，但無法撥打電話。(Gold Apollo)

報道還指，爆炸品只有一兩盎司（約28至57克），裝在每台傳呼機的電池旁邊。一名官員稱，以色列根據爆炸物的體積，估計爆炸對與真主黨無關人士造成的風險很低。

此外，這些傳呼機部分流入真主黨在伊朗和敘利亞的盟友手中。 敘利亞人權觀察組織（Syrian Observatory for Human Rights）稱，在敘利亞，爆炸的傳呼機至少炸傷了14人。

金阿波羅創始人許清光最新回應指：「黎巴嫩爆炸事件中的傳呼機，是由一家歐洲公司製造，產品雖貼上台灣品牌的標誌，但生產已外包。」