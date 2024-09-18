美國大選｜六州選舉官員收恐嚇信　FBI接手調查

美國六個州份的選舉官員收到恐嚇信，聯邦調查局（FBI）正在進行調查。



路透社17日引述美國聯邦調查局報道，內布拉斯加州（Nebraska）、艾奧瓦州（Iowa）、堪薩斯州（Kansas）、田納西州（Tennessee）、懷俄明州（Wyoming）、俄克拉荷馬州（Oklahoma）的選舉官員於16日收到恐嚇信。其中一些信中含有不明物質並送去化驗。

聯邦調查局還在調查發信人的身份和動機，並確定總共寄出多少封恐嚇信。

科羅拉多（Colorado）州務卿格里斯沃爾德在社媒平台X說，發信人自稱是「美國叛徒清除軍」。

內布拉斯加州務卿埃文（Robert Evnen）的辦公室表示，內州選舉部門收到一個「可疑」信封，信封裏裝有某種物質。物質已經過檢測，確定無害。

美國大選超級星期二：圖為2024年3月5日，美國加州三藩市選民在投票。（Reuters）

美國選舉官員在總統選舉日即將到來前受到恐嚇，而共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已兩次遭遇暗殺未遂，政治暴力事件頻頻發生，使美國陷入了嚴重的兩極分化和緊張狀態。

本文獲《聯合早報》授權轉載

