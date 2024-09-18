黎巴嫩多地真主黨成員用對講機爆炸　衞生部門：9死逾300傷

路透社9月18日報道，黎巴嫩南部與首都貝魯特18日再有真主黨通訊設備爆炸。報道稱，爆炸由真主黨使用的對講機引爆。黎巴嫩衞生部同日稍後表示，事件造成9人死亡、逾300人受傷。



報道稱，其中一宗爆炸地點發生在真主黨為17日傳呼機爆炸遇難者組織的葬禮附近。

網民分享影片指葬禮現場發生爆炸的一刻：

一名安全消息人士表示，發生爆炸的無線對講機，由真主黨約5個月前購入，時間與17日爆炸的傳呼機批次差不多。

黎巴嫩紅十字會在社交媒體X表示，已部署30多輛救護車前往黎巴嫩南部和東部處理多宗爆炸事件 。另外有50輛救護車已進入戒備狀態，以支持救援和疏散行動。

黎巴嫩17日不同地區發生傳呼機爆炸事件，黎巴嫩公共衞生部長阿卜亞德（Firass Abiad）表示，事件造成4,000多人受傷，12人死亡，其中包括2名兒童。

2024年9月18日，黎巴嫩南部與首都貝魯特再有真主黨通訊設備爆炸。圖為一間位於黎巴嫩南部城市西頓（Sidon）的手機商店升起煙霧。（Reuters）

自2023年10月7日以來 , 以色列與黎巴嫩邊境幾乎交火不斷。根據黎巴嫩衞生部的資料，自10月以來，至少有589人被殺，其中絕大多數是真主黨成員。以色列政府表示，以色列方面有25名平民和21名安全部隊人員被殺。