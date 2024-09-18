黎巴嫩多地真主黨成員用對講機爆炸　3死數百傷

路透社9月18日報道，黎巴嫩南部與首都貝魯特18日再有真主黨通訊設備爆炸。報道其後指，爆炸由真主黨使用的對講機引爆，事件造成3人死亡，數百人受傷。



報道稱，其中一宗爆炸地點發生在真主黨為17日傳呼機爆炸遇難者組織的葬禮附近。

一名安全消息人士表示，發生爆炸的無線對講機，由真主黨約5個月前購入，時間與17日爆炸的傳呼機批次差不多。

9月17日，黎巴嫩不同地區發生傳呼機爆炸事件。黎巴嫩公共衞生部長阿卜亞德（Firass Abiad）表示，事件造成4,000多人受傷，12人死亡，其中包括2名兒童。

自2023年10月7日以來 , 以色列與黎巴嫩邊境幾乎交火不斷。根據黎巴嫩衞生部的資料，自10月以來，至少有589人被殺，其中絕大多數是真主黨成員。以色列政府表示，以色列方面有25名平民和21名安全部隊人員被殺。