黎巴嫩傳呼機集體爆炸｜消息指以色列情報機關策劃　電路板藏炸藥

消息人士說，周三（9月18日）在黎巴嫩多地爆炸的對講機，與周二集體爆炸的傳呼機，是真主黨在差不多同一時間，即五個月前購買的。這兩天的爆炸事件也都發生在當地時間下午，且都是小型爆炸。



真主黨官員把這兩波襲擊都歸咎於以色列，並誓言將採取血腥報復。伊朗政府發言人也譴責了這兩次襲擊。



路透社引述黎巴嫩安全部門高級消息人士報導，以色列數月前就已經暗中行動，在黎巴嫩真主黨向台灣的金阿波羅公司（Gold Apollo）訂購的5000部傳呼機中，秘密植入裝有爆炸物的電路板。

2024年9月17日，黎巴嫩貝魯特，圖為一名因傳呼機爆炸而受傷的傷者被送上救護車。（Reuters）

據悉，以色列情報機構摩薩德在生產階段，往傳呼機內植入上面裝有爆炸物的電路板，即使用掃描器也很難探測到這種爆炸裝置。這些傳呼機春季運入黎巴嫩，真主黨數月來都沒有發現它們暗藏危機。

周二，約3000部傳呼機收到編碼資訊後在黎巴嫩多地同時引爆，造成包括真主黨戰士與兩名兒童在內的至少12人喪命、超過2800人受傷，當中200人傷勢嚴重。

台灣金阿波羅否認製造涉案傳呼機

《紐約時報》也引述匿名官員報道，這些傳呼機在交付給真主黨前被以色列動了手腳。據報道，這批傳呼機大多為金阿波羅的AP924型號。

但金阿波羅公司星期三稱，這些傳呼機不是該公司製造的。它們由匈牙利公司BAC Consulting Kft生產和出售，BAC擁有金阿波羅許可，可使用金阿波羅商標。BAC負責人證實雙方有合作關係，但否認製造傳呼機，稱自己只是中間人。

據黎巴嫩媒體報道， 周三爆炸的對講機是日本製造的，型號為ICOM V82。當天黎巴嫩還發生家用太陽能發電系統爆炸的事件，導致至少一人受傷，但不清楚這些系統是自行爆炸，或是受到附近爆炸的對講機波及。

真主黨直指以色列是這些爆炸事件的幕後黑手，誓言要讓以色列受到懲罰，並表明會繼續為支持加沙而戰。美國負責中東事務的前情報官員帕尼科夫稱：「這很可能是真主黨數十年來在反情報方面的最大失敗。」

2024年9月18日，黎巴嫩南部與首都貝魯特再有真主黨通訊設備爆炸。圖為黎巴嫩軍方在貝魯特美國大學醫學中心外，準備受控引爆一個對講機。（Reuters）

以色列未對黎巴嫩遭受的襲擊作出回應。針對以色列是否與傳呼機事件有關，美國國務院發言人米勒僅說：「美國沒有參與其中，事先對這起事件也不知情。我們還在收集資訊。」他也敦促伊朗「不要試圖利用任何事件來加劇中東動盪和緊張局勢」。

伊朗外交部則譴責以色列對黎巴嫩實施恐怖襲擊與「大屠殺」。伊朗駐黎巴嫩大使阿曼尼也是傷者之一。伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）指責美國等西方國家全力支持以色列的殺戮，稱他們應該為黎巴嫩爆炸事件感到羞恥。

以色列對真主黨的「第一擊」提前發動

據美國新聞網站Axios引述消息報道，以色列原本打算把引爆傳呼機作為對真主黨全面戰爭中的第一擊，但因為擔心炸藥被發現而提前動手。報道說，以色列防長加蘭特在事發前幾分鐘致電美國防長奧斯汀，告知以色列即將在黎巴嫩展開行動，但沒有透露任何細節。

聯合國黎巴嫩問題特別協調員亨尼斯-普拉斯哈特（Jeanine Hennis-Plasschaert）周二警告：「原本已動盪得令人無法接受的局勢，又出現了令人極其擔憂的升級。」她敦促各方克制，避免引發更廣泛衝突。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利周三譴責此次襲擊，並對中東局勢升溫風險增高表示擔憂。克里姆林宮發言人佩斯科夫也警告，這可能引發更廣泛的地區衝突，並呼籲展開徹底調查。

土耳其總統埃爾多安周三致電黎巴嫩總理米卡提表示慰問。埃爾多安指以色列試圖讓加沙衝突蔓延到中東其他地區，稱會繼續努力制止以色列。

德國漢莎航空集團週二以安全局勢發生變化為由，宣佈即刻起至周四（19日）暫停往返特拉維夫和德黑蘭的航班。法國航空也暫停從巴黎往返貝魯特和特拉維夫的航班，直至周四。