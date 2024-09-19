中國在拉美投資首選巴西跌至第4位 區域中資下降引發憂慮
撰文：藺思含
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英國廣播公司（BBC）引述巴中企業家委員會（CEBC）研究報告稱，巴西近10年來一直是中國在拉丁美洲投資的首選目的地，但在過去5年已跌至第4位，排名後於智利、秘魯和墨西哥。
巴中企業家委員會（CEBC）近期發表「2023年中國在巴西的投資—綠色能源和可持續夥伴關係的新趨勢」研究報告指出，儘管去年中國在巴西投資額達到17.3億美元（約135億港元），較2022年增長33%，卻為2009年以來的第二低。同年投資額最高的秘魯，則吸引了30億美元（約234億港元）的中國資金。
報道稱，這一現象反映了中國在整個拉丁美洲投資額的下降趨勢。根據華盛頓智庫美國對話研究中心（Inter-American Dialogue）的一份報告指，中國在該地區的投資從2010年至2019年的年均142億美元（約1,107億港元）下降到2022年的64億美元（約499億港元），引發外界對中國資本在拉美洲前景的擔憂。
但報道同時引述專家指，這是由於中國政府的發展規劃向可再生能源、電動汽車和城市基礎設施等領域的小型項目轉變。CEBC報告作者、該組織的內容和研究主管Tulio Cariello稱，關注小規模金融項目的重視並不意味着中國停止該地區的大型投資，一些拉美國家的能源、採礦和傳統基礎設施領域仍有重要的中資企業進場。
除缺乏大型資本密集型專案外，Cariello還將中國在巴西投資下降歸因於匯率因素。