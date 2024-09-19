中國在拉美投資首選巴西跌至第4位　區域中資下降引發憂慮

英國廣播公司（BBC）引述巴中企業家委員會（CEBC）研究報告稱，巴西近10年來一直是中國在拉丁美洲投資的首選目的地，但在過去5年已跌至第4位，排名後於智利、秘魯和墨西哥。



巴中企業家委員會（CEBC）近期發表「2023年中國在巴西的投資—綠色能源和可持續夥伴關係的新趨勢」研究報告指出，儘管去年中國在巴西投資額達到17.3億美元（約135億港元），較2022年增長33%，卻為2009年以來的第二低。同年投資額最高的秘魯，則吸引了30億美元（約234億港元）的中國資金。

報道稱，這一現象反映了中國在整個拉丁美洲投資額的下降趨勢。根據華盛頓智庫美國對話研究中心（Inter-American Dialogue）的一份報告指，中國在該地區的投資從2010年至2019年的年均142億美元（約1,107億港元）下降到2022年的64億美元（約499億港元），引發外界對中國資本在拉美洲前景的擔憂。

2024年4月25日在中國江蘇省連雲港，航拍機拍攝到一大批比亞迪電動車正準備運到比亞迪探索者一號輪船上，出口到巴西。（Reuters）

但報道同時引述專家指，這是由於中國政府的發展規劃向可再生能源、電動汽車和城市基礎設施等領域的小型項目轉變。CEBC報告作者、該組織的內容和研究主管Tulio Cariello稱，關注小規模金融項目的重視並不意味着中國停止該地區的大型投資，一些拉美國家的能源、採礦和傳統基礎設施領域仍有重要的中資企業進場。

除缺乏大型資本密集型專案外，Cariello還將中國在巴西投資下降歸因於匯率因素。