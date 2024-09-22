以色列轟炸加沙北部一學校收容所22死 稱精確打擊哈馬斯指揮中心
撰文：聯合早報
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以色列軍隊9月21日轟炸加沙北部加沙市一間學校收容所，造成至少22人死亡、30人受傷。
路透社21日引述巴勒斯坦加沙衞生部門聲明，指遇襲學校收容大量流離失所民眾，死傷者中大部份是兒童和婦女。
法媒同日報道，記者表示，以軍擊中Al-Zaytoun學校的C區。加沙民防部隊發言人巴薩勒（Mahmud Bassal）表示，以色列的襲擊造成多人死傷，當時有數千名流離失所者棲身於學校內。
以色列國防軍21日發聲明說，以軍對加沙一處遭巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）用作指揮和控制中心的學校建築物進行精確打擊。
加沙衞生部發聲明表示，以軍當日還襲擊加沙南部拉法（Rafah）衞生部門的一處倉庫，造成4人死亡、6人受傷，部份人員傷勢嚴重。
據加沙衞生部門21日發布的數據，2023年10月新一輪以巴衝突爆發以來，以色列在加沙地帶的軍事行動已造成逾4萬名巴勒斯坦人死亡、9.5萬多人受傷。
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