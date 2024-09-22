以軍再對黎巴嫩南部進行廣泛打擊 以色列北部限聚防真主黨報復
撰文：劉耀洋
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以色列軍隊9月21日宣布，當日軍方發現真主黨企圖襲擊以色列的計劃後，在過去1小時內對黎巴嫩南部進行「廣泛打擊」。以軍同日新增民防指示，稱從北部城市拉法到黎巴嫩邊境的集會活動將受到限制，防止真主黨為20日行動指揮部被殺一事進行報復。
路透社和《以色列時報》（The Times of Israel）21日報道，以色列軍方表示，向黎巴嫩真主黨的目標發動更多攻擊，已摧毀180個目標及數千個火箭發射器。真主黨同日則繼續向以色列北部發射火箭彈。
在以色列對黎巴嫩發動新一輪打擊之祭，以色列軍方21日表示，隨著北部戰鬥，負責民防的Home Front Command正對北部地區的民眾實施限聚令，在舉行室外集會時最多30人，而室內集會則不超過300人。
以色列軍方補充，只有在附近有足夠的庇護所而且人們可以及時到達的情況下，當地教育和工作等活動才能進行。
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