王文濤：中瑞正式啟動自貿協定升級談判　雙方同意盡早達成

中國商務部部長王文濤9月23日與瑞士聯邦委員兼經濟和教研部長帕姆蘭（Guy Parmelin）以視頻方式共同宣布，中瑞兩國正式啟動自貿協定升級談判。雙方同意將共同努力，加緊磋商，在互利共贏的基礎上盡早達成高水平升級協定。



圖為2024年9月23日，中國商務部部長王文濤透過視頻方式，與瑞士聯邦委員兼經濟和教研部長帕姆蘭（Guy Parmelin）會晤。（中國商務部圖片）

2024年9月23日，中國商務部部長王文濤與瑞士當局共同宣布，中瑞兩國正式啟動自貿協定升級談判。（中國商務部圖片）

王文濤表示，中瑞自貿協定從2013年生效10年來，對促進雙邊貿易增長發揮了積極作用，兩國企業實實在在獲益。升級中瑞自貿協定，有利於進一步擴大雙邊貿易和促進雙向投資，推動兩國經貿合作提質升級，特別是在當前經濟全球化遭遇逆流的背景下，將對外釋放兩國支持自由貿易和開放合作的積極信號。

帕姆蘭表示，中瑞兩國在2013年高效達成了雙贏的自貿協定，為雙方創造了豐富的收益。當前全球貿易保護主義抬頭，兩國啟動自貿協定升級談判具有重要意義，顯示雙方始終致力於建設開放、規範的國際經貿合作環境，向外界發出兩國深化合作的積極信號。相信經過雙方共同努力，升級談判一定會取得成功。