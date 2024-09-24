以軍空襲黎巴嫩增至356死逾1200傷　伊朗斥圖將中東拖入全面戰爭

以色列9月23日再對黎巴嫩真主黨發動新一輪空襲，以色列軍方表示，在過去24小時內，共執行了約650次打擊任務，使用逾1,400枚彈藥攻擊逾1,100個目標，擊中建築物、車輛和其他據稱存放武器的地方，遍及黎巴嫩南部、東部、貝卡谷地等地。以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）表示，23日的行動標誌著近一年雙方衝突的「明顯高峰」。



黎巴嫩衛生部表示，死亡人數增至356人，其中包括24名兒童和42名婦女，另有1,246人受傷。黎巴嫩官員表示，這是繼1975年至1990年內戰以來，黎巴嫩因暴力衝突單日死亡人數最高，已促使數萬民眾逃亡。



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路透社報道，以軍傍晚並空襲黎巴嫩首都貝魯特南部近郊，目標是真主黨高級領導人、南部戰線負責人Ali Karaki，真主黨指他安全無恙，已轉移到安全地點。

作為對以軍襲擊的回應，真主黨表示，當日已向以色列北部的一個軍事基地發射了數十枚導彈。此外，以軍指當日以色列北部地區，包括港口城市海法和被佔領的約旦河西岸北部地區，都曾因真主黨發射火箭彈響起警報。

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在紐約批評，以色列希望透過挑釁，促使伊朗加入以色列與真主黨的衝突，將中東拖入全面戰爭。