美國大選｜特朗普推優惠政策誘企業落戶　稱美國須脫離烏克蘭戰事

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）9月24日到訪佐治亞州（Georgia，又譯喬治亞）港口城市、汽車生產重地薩凡納（Savannah），預定發表經濟政策，重點促進本土製造。他宣布一系列優惠措施，以吸引企業遷廠到美國及僱用美國工人，料包括減低稅率、首年重型機械成本的稅務抵免、減少監管，以及可使用聯邦土地等。



特朗普又稱，美國需要退出烏克蘭戰爭，指民主黨籍副總統賀錦麗（Kamala Harris）和總統拜登（Joe Biden）讓國讓陷入戰事，現在無法離開。他表示，待他當選總統，會透過談判解決問題，令國家脫離戰事。



特朗普在致辭時直言：「我希望德國汽車公司成為美國公司，我希望他們在這裡建廠。」他同時警告外國公司：「如果你不在美國生產產品，那麼當你將產品運往美國時，你將不得不支付關稅，非常高的關稅。」

他宣布，當選後將任命一名國際大使，專責遊說外國製造商遷往美國。他還將在聯邦土地上，為企業創建特殊的低稅率及低監管區。他也重申降低企業稅率的承諾，但僅限於國內製造的企業。他本月稍早時間表示，將把國內製造商的稅率從21%降至15%。

圖為2024年9月24日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）在佐治亞州（Georgia，又譯喬治亞）薩凡納（Savannah）舉行競選集會，攤販會場外擺賣支持特朗普的商品。（Reuters）

圖為2024年9月24日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）在佐治亞州（Georgia，又譯喬治亞）薩凡納（Savannah）舉行競選集會，支持者在會場外拍照。（Reuters）

《紐約郵報》引述消息稱，78歲的特朗普還將就副總統賀錦麗（Kamala Harris）的經濟計劃進行攻擊，抨擊將推高通脹率。此往，針對她矢言廢除特朗普2017年簽署的減稅政策，特朗普也將反擊。

特朗普曾多次表示，要阻止美國鋼鐵（U.S. Steel）和農業機械生產商John Deere等大型企業將業務轉移海外。他23日在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）出席活動時揚言，一旦John Deere將廠房遷往墨西哥，對方進口到美國的產品將被徵收200%關稅。

而在佐治亞州的演講中，特朗普強調，一旦再次當選總統，將致力「搶走其他國家的職位和工廠」，而不是讓美國公司走向海外，從而為美國增加收入。

民調顯示，賀錦麗與特朗普競爭激烈，她預定25日在賓州公布多項新的經濟提案，料以為國民積累財富為核心。