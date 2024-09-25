美國大選｜特朗普發表經濟政策 推優惠措施促企業遷廠美國
撰文：蕭通
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美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）9月24日到訪佐治亞州（Georgia，又譯喬治亞）港口城市、汽車生產重地薩凡納（Savannah），預定發表經濟政策，重點促進本土製造。他宣布一系列優惠措施，以吸引企業遷廠到美國及僱用美國工人，料包括減低稅率、首年重型機械成本的稅務抵免、減少監管，以及可使用聯邦土地等。
特朗普直言：「我希望德國汽車公司成為美國公司，我希望他們在這裡建廠。」他同時警告外國公司：「如果你不在美國生產產品，那麼當你將產品運往美國時，你將不得不支付關稅，非常高的關稅。」
《紐約郵報》引述消息稱，78歲的特朗普還將就副總統賀錦麗（Kamala Harris）的經濟計劃進行攻擊，抨擊將推高通脹率。此往，針對她矢言廢除特朗普2017年簽署的減稅政策，特朗普也將反擊。
特朗普曾多次表示，要阻止美國鋼鐵（U.S. Steel）和農業機械生產商John Deere等大型企業將業務轉移海外。他23日在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）出席活動時揚言，一旦John Deere將廠房遷往墨西哥，對方進口到美國的產品將被徵收200%關稅。
而在佐治亞州的演講中，特朗普強調，一旦再次當選總統，將致力「搶走其他國家的職位和工廠」，而不是讓美國公司走向海外，從而為美國增加收入。
民調顯示，賀錦麗與特朗普競爭激烈，她預定25日在賓州公布多項新的經濟提案，料以為國民積累財富為核心。
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