美國10歲女孩夢遊森林　警搜尋一日無果　無人機起飛20分鐘尋回

美國路易斯安那州（Louisiana）一名10歲女孩Peyton Saintignan 於9月14日晚上在家中失蹤，警方調查後發現她夢遊時走入森林，當局於是啟動搜索並呼籲民眾提供線索。數百人曾進入林中尋找一日不果，最終在配備熱能探測的無人機幫助下，僅20分鐘便發現了她躺在樹林中。



當地警長Jason Parker表示，一間無人機公司在獲悉事件後提供幫助，使用帶有夜視功能的無人機尋找女孩。無人機起飛約 20 分鐘後，他們發現女孩像胎兒一樣蜷縮在茂密的樹林裏，「我們看到了她穿着的紫色和白色睡衣，她躺在那裏一動也不動，每個人都屏住呼吸。」最終，她在翌日晚上11點被發現，並被父親叫醒帶到安全的地方。

當女孩被發現時，她已經從她住所步行了約2.4公里。Parker感謝所有幫助尋找女孩的人員，認為無人機為搜索提供幫助，他說：「發射無人機之前，治安部門幫助無人機操作員安裝了設備，包括一台發電機和一台大屏幕平板電視」，而操作員在無人機起飛20分鐘後，發現失蹤女孩躺在樹林中。

2024年9月15日，美國路易斯安那州，一名女孩在14日晚失蹤，圖為具夜視功能的無人機發現失蹤女孩躺在樹林中的相片。（Facebook@Webster Parish Sheriff's Office）

▼警方公布一張野外鏡頭影下的相片，顯示失蹤女孩走入樹林

醫護對女孩進行檢查，發現她除受蚊蟲叮咬外並無嚴重受傷。警方稱女孩未受傷「如同奇蹟一般」，女孩的家人指，他們知道女孩有夢遊症，但此前她在夢遊時從未離開過家。