中國商務部：美國污衊中國車軟硬件「不安全」毫無依據

美國商務部9月23日以國家安全考慮為由，建議禁止在美銷售與進口使用中國或俄羅斯軟硬件的聯網汽車（connected vehicles，即指可連接到網絡的車輛，又稱網聯汽車）與自動駕駛汽車後，中國商務部25日批評美方污衊，指毫無事實依據，違反市場經濟和公平競爭原則，是典型保護主義做法。



中國商務部25日指，中方注意到美方發布的擬議規則，美國商務部擬限制中國聯網車軟硬件及汽車在美國使用，中方對此堅決反對。

商務部指，近年來美方對中國汽車加徵高額關稅、限制參加政府採購、推出歧視式補貼政策，現在又以所謂國家安全為由，污衊中國聯網車軟硬件及汽車「不安全」，限制在美國使用，美方做法毫無事實依據，違反市場經濟和公平競爭原則，是典型的保護主義做法。

2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

中方指此嚴重影響中美在聯網車領域正常合作，擾亂和扭曲全球汽車產業鏈供應鏈，也會損害美國消費者的利益，美方做法也是利用政府力量干擾企業經濟商業合作的非市場行為，構成經濟脅迫。

中方稱，敦促美方停止泛化國家安全的錯誤做法，立即撤銷相關限制措施，停止對中國企業的無理打壓，中方將採取必要措施堅決維護中國企業的合法權益。