美國洛杉磯槍手劫持巴士逾句鐘後被捕　一名乘客身中多槍亡

美國洛杉磯9月25日有槍手劫持巴士，以槍指嚇司機強迫開車，警方從後緊追長達個多小時，最終靠路面部署尖刺刺穿巴士車胎，成功迫停巴士，槍手被捕。車上一名男乘客被發現身中多槍，送院證實死亡。



警方指出，當日凌晨零時45分左右接報，獲知巴士遭到劫持， 當時巴士位於市內一個工業區。警員接報後發現該車時，巴士一度停下，有幾個人下車。巴士隨即開走，朝市中心駛去，警車尾隨。司機亦啟動巴士上的緊急按鈕，令車頭顯示路線的屏幕，打出「911 Call Police 呼籲報警的字眼。

美國洛杉磯9月25日有槍手劫持巴士，司機事後未有受傷。（X截圖）

警方表示，巴士其後只餘司機、槍手及兩名乘客。司機在受威嚇個多小時間，致力維持安全駕駛。至凌晨2時10分，巴士終在市內著名的貧民窟被刺穿車胎，槍手一度與警員對峙，其後由特警施放閃光彈制服。社交媒體畫面顯示，執法部門出動至少10輛車尾隨巴士。

美國有線新聞網（CNN）稱，疑犯被捕幾小時後，仍未透露動機。司機未有受傷，另一名乘客亦無需接受治理。當局暫未公布槍手及被殺男乘客身份。