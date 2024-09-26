洛杉磯巴士遭挾持上演生死時速　警方讚司機臨危不亂真英雄｜有片

美國洛杉磯9月25日有槍手劫持巴士，以槍指嚇司機強迫開車，警方尾隨追趕個多小時，最終靠路面部署尖刺刺穿巴士車胎，成功截停巴士，槍手被捕。車上一名男乘客因身中多槍斃命。洛杉磯警方事後盛讚巴士司機臨危不亂，遇到歹徒後迅速報警，並在面對威脅下冷靜開車個多小時，是這宗挾持事件落幕的關鍵人物。



社交媒體上有關洛杉磯巴士遭挾持的影片：

洛杉磯警方指，25日凌晨零時45分左右接報，得悉巴士遭到劫持， 當時巴士位於市內一個工業區。警員接報發現該車輛時，巴士一度停下，有幾個人下車。巴士隨即開走，朝市中心方向駛去，警車尾隨其後。司機亦啟動巴士上的緊急按鈕，令車頭顯示路線的屏幕，打出「911 Call Police 」呼籲報警的字眼。

警方表示，巴士其後只餘下司機、槍手及兩名乘客共四人。司機在受威嚇個多小時間，仍然致力維持安全駕駛。直至凌晨2時10分，巴士終於在市內著名的貧民窟被警方刺穿車胎，槍手更一度與警員對峙，最後被特警制服。社交媒體畫面顯示，執法部門出動至少10輛警車尾隨巴士，情節猶如荷里活電影《生死時速》（Speed）。

洛杉磯警局副局長格雷厄姆（Donald Graham）稱讚公車司機臨危不亂，是這宗挾持事件落幕的關鍵人物。

格雷厄姆表示：「在這樣的情況下，這名司機竭盡所能，保持冷靜繼續用安全的方式駕駛1小時。」

格雷厄姆又指，司機第一時間按下車上緊急按鈕，讓警方可以即時反應。