以色列宣布空襲黎巴嫩首都　路透社：貝魯特南部市郊傳爆炸聲

以色列軍方9月26日宣布對黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）展開「精準空襲」（precise airstrike）。西方與中東多國擔憂局勢進一步惡化，正要求在以色列和黎巴嫩邊境實現停火，但以色列政府26日表明拒絕。



新華社指，這次襲擊目標被指是黎巴嫩真主黨（Hezbollah）一名高級指揮官。

路透社引述目擊者指，貝魯特南部市郊傳出巨大爆炸聲與冒煙。

圖為2024年9月26日黎巴嫩首都貝魯特南部市郊一處受破壞的建築物（Reuters）

自以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）2023年10月爆發戰爭以來，以色列與黎巴嫩真主黨的緊張關係進一步升溫，雙方互相空襲對方陣地。真主黨2024年9月發生傳呼機、對講機集體爆炸事件，指控是以色列所為。

以軍總參謀長哈萊維（Herzi Halevi）之前在9月25日表示，將繼續對黎巴嫩展開空襲，以摧毀真主黨的基礎設施，並為可能的地面進攻作準備。

2024年9月25日，從靠近以色列邊境的黎巴嫩城市Marjayoun可以看到，在真主黨和以軍持續互相攻擊下，黎巴嫩南部村莊希亞姆（Khiam）上空濃煙滾滾。（Reuters）

美國、歐盟和多個中東國家擔憂局勢升溫，呼籲在以色列和黎巴嫩邊境實施為期21天的停火。但以色列外長卡茨（Israel Katz）26日公開表示反對。

以色列總理辦公室發聲明稱，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）授權軍隊繼續全力打擊黎巴嫩，在加沙的戰鬥也不會停止，直至實現所有戰爭目標。