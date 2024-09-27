拜登將晤澤連斯基　美國宣布向烏克蘭提供近80億美元新軍援

美國總統拜登（Joe Biden）9月26日在烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）到訪白宮前夕，宣布對烏克蘭提供近80億美元（約622億港元）軍援。



路透社26日報道，拜登在會見澤連斯基前表示，他在總統任期結束前將加快向烏克蘭提供援助資金，以加強烏方在未來與俄羅斯談判的地位，並指出美方將處理烏克蘭未來的國防需求。

2024年9月26日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在美國華盛頓出席於國會大廈舉行的會議後準備離開。（Reuters）

澤連斯基當日將在華盛頓與拜登和民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）提報烏克蘭的「勝利計畫」。

拜登在聲明中表示：「幫助烏克蘭抵抗俄羅斯一直是美國的首要任務，所以我今天宣布大幅提高對烏克蘭安全援助，以及一系列幫助烏方贏得這場戰爭的額外行動。」

他強調，這將為烏克蘭提供額外的防空系統、無人機系統和空對地彈藥，並加強烏克蘭的國防工業基礎。

澤連斯基在社交媒體X上表示，感謝美國向烏克蘭提供至關重要的支援，並在貼文中提到美方還提供遠程導彈等軍援。

報道引述一名美國官員表示，拜登料不會宣布允許烏克蘭使用美國飛彈打擊俄羅斯境內更深處的目標。

澤連斯基此前多次要求美國同意放寬烏克蘭使用長程導彈攻擊俄羅斯境內目標，但拜登迄今未有同意。

2024年6月13日，在意大利舉行的七國集團（G7）峰會期間，美國總統拜登（Joe Biden）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）簽署美烏新安全協議後握手。（Reuters）

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）25日更新俄羅斯的核威懾政策，指若俄國領土遭常規導彈攻擊，俄方或可能使用核武，被視為對烏方要求的回應。