日本自民黨總裁選舉　國會議會今投票　黨員票3頭馬車之爭

日本自民黨9月27日舉行總裁選舉，今次一共有破紀錄9人出戰。投票分為兩部分，包括由105萬張黨員票，以及國會議員在27日下午的投票。當地傳媒報道，在已經點算的黨員票中，自民黨前幹事長石破茂、經濟安全保障擔當大臣高市早苗、前環境相小泉進次郎是3位暫時領先的候選人。



日本放送協會（NHK）及《讀賣新聞》報道，黨員票與國會議員票比例相等，各佔368票。假如有候選人在兩者合共獲得的有效票過半數，隨即成為自民黨新總裁，接替離任的首相岸田文雄。

NHK指，截至11時40分左右，在已把握的12個道縣黨員票中，石破茂獲約32%選票；高市早苗的得票率約29%；小泉進次郎則獲約16%選票。其餘6名候選人的得票率都未達雙位數。

不過若未有候選人取得過半票數，兩名得票最高的候選人就需要進入次輪投票，再由368位國會議員，以及全國47個都道府縣票中，選出勝者誰屬。

報道提到，自民黨國會議員在27日下午1時左右到東京永田町的自民黨總部投票，預計在下午2時20分左右有初步結果。

小泉進次郎2024年9月14日出席總裁選舉的辯論會（Reuters）

2024年 9月6日，日本前防衛大臣、自民黨總裁候選人石破茂出席於日本東京舉行的記者會。（Reuters）