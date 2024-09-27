日本自民黨總裁選舉　高市早苗石破茂次輪再分勝負

日本自民黨9月27日舉行總裁選舉，今次一共有破紀錄9人出戰。投票分為兩部分，包括由105萬張黨員票，以及國會議員在27日下午的投票。當地傳媒報道，經過點算雙方的選票後，前幹事長石破茂將與經濟安全保障擔當大臣高市早苗在次輪投票再較高下。



日本放送協會（NHK）及《讀賣新聞》報道，黨員票與國會議員票比例相等，各佔368票。假如有候選人在兩者合共獲得的有效票過半數，隨即成為自民黨新總裁，接替離任的首相岸田文雄。

圖為2024年9月27日，日本首相岸田文雄在東京自民黨總部投票，選出接替自己的總裁人選。（Reuters）

根據公布的結果，3位被視為大熱的候選人高市、小泉及石破在議員票分別獲得72、75、及46票；而在黨員票方面，高市獲109票、小泉61票、石破108票。而在總票數方面，高市以181票成為「票后」、小泉136票、石破154票，意味高市需要與石破在次輪投票一較高下。

自民黨總裁選舉：日本前防衛大臣、候選人石破茂在2024年9月27日在東京的黨總部投票。（Reuters）

由於未有候選人取得過半票數，兩名得票最高的候選人進入次輪投票，再由368位國會議員，以及全國47個都道府縣票中，選出勝者誰屬。

而在國會議員投票前，首相岸田文雄表示會支持獲黨員票最多的候選人；前首相麻生太郎26日則表明會支持高市早苗。