以色列再空襲黎巴嫩貝魯特南郊　稱目標是真主黨指揮部

路透社9月27日報道，黎巴嫩真主黨稱以軍當日再空襲貝魯特南郊，以軍表示空襲目標是真主黨在當地的中央指揮部。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）同日稍早在聯合國發表講話時，為以軍在加沙及黎巴嫩的軍事行動辯護，並將衝突歸咎於伊朗，指正在七條戰線對抗伊朗。



以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）在電視聲明中表示，真主黨中央指揮中心位於貝魯特的平民區域。

真主黨附屬的al-Manar TV電視台稱，以色列27日晚些時候對黎巴嫩首都貝魯特南郊連續發動空襲，並擊中4棟建築物。路透社引述目擊者表示，他們聽到多宗爆炸聲後，整個城市升起濃煙。

以色列外交部長26日拒絕國際要求與真主黨停火的呼籲，並繼續進行空襲.

內塔尼亞胡：中東沒有一處是以色列「長臂」所觸不及

內塔尼亞胡27日稍早在聯合國大會上發言稱，原本不打算赴聯合國大會，但聽到有許多在場散播的流言，決定前來澄清。

內塔尼亞胡拿出兩張代表祝福與詛咒的地圖，指詛咒都與伊朗相關，促請國際社會作出選擇，呼籲安理會制裁伊朗，確保他們無法獲得核武。

內塔尼亞胡警告，以色列在伊朗乃至整個中東，沒有一處是其「長臂」所觸不及，如果伊朗攻擊以色列，以軍必會反擊。

2024年9月27日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在紐約聯合國大會發表演講時，拿出兩幅圖片說明伊朗的威脅。（Reuters）

內塔尼亞胡表示，以軍目前在黎巴嫩跟真主黨作戰，目標不是當地平民。以色列會繼續打擊真主黨。他強調：「只要真主黨選擇戰爭道路，以色列就別無選擇，以方完全有權消除這一威脅，讓我們的公民安全返回家園。」

他又表示，以軍已擊斃或抓獲一半以上的巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的成員，摧毀對方90%以上的火箭彈武器庫及地道網絡的關鍵部分。以軍會繼續清除哈馬斯的剩餘戰鬥力，包括剷除恐怖份子的高級指揮官、摧毀餘下的基礎設施，同時專注把救回以色列人質的任務。