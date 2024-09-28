以色列空襲黎巴嫩真主黨總部2死76傷　外媒：目標是領袖納斯魯拉

路透社9月27日報道，黎巴嫩真主黨稱以軍當日再空襲貝魯特南郊，以軍表示這次「精確打擊」的目標是真主黨的總部。美媒同日引述消息人士稱，真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）是這次空襲的目標。



黎巴嫩衛生部27日稱，以色列當日對貝魯特南郊的空襲，初步數據顯示已造成至少2人死亡、76人受傷。

2024年9月27日，真主黨Al-Manar電視台稱以色列空襲黎巴嫩貝魯特南郊，當地遇襲後冒出濃煙。（Reuters）

以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）在電視聲明中表示，真主黨的軍事總部位於貝魯特的平民區域。

真主黨附屬的al-Manar電視台稱，以色列27日晚些時候對黎巴嫩首都貝魯特南郊連續發動空襲，並擊中4棟建築物。路透社引述目擊者表示，他們聽到數下巨大爆炸聲後，整個城市升起濃煙。

美媒《政治報》（Politico）引述以色列消息人士稱，真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）是以色列這次空襲的目標，以軍正查證納斯魯拉有否被擊中。伊朗高級安全官員27日告訴路透社，伊方正在查詢納斯魯拉的狀況。

一位接近真主黨的消息人士告訴路透社，納斯魯拉目前仍存活安全。

以色列外交部長26日拒絕國際要求與真主黨停火的呼籲，並繼續進行空襲。

內塔尼亞胡：中東沒有一處是以色列「長臂」所觸不及

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）27日稍早在聯合國發表講話時，為以軍在加沙及黎巴嫩的軍事行動辯護，並將衝突歸咎於伊朗，指正在七條戰線對抗伊朗及其相關的武裝組織。

內塔尼亞胡在發言時拿出兩張代表祝福與詛咒的地圖，指詛咒都與伊朗相關，促請國際社會作出選擇，呼籲安理會制裁伊朗，確保他們無法獲得核武。

內塔尼亞胡警告，以色列在伊朗乃至整個中東，沒有一處是其「長臂」所觸不及，如果伊朗攻擊以色列，以軍必會反擊。

2024年9月27日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在紐約聯合國大會發表演講時，拿出兩幅圖片說明伊朗的威脅。（Reuters）

內塔尼亞胡表示，以軍目前在黎巴嫩跟真主黨作戰，目標不是當地平民。以色列會繼續打擊真主黨。他強調：「只要真主黨選擇戰爭道路，以色列就別無選擇，以方完全有權消除這一威脅，讓我們的公民安全返回家園。」

他又表示，以軍已擊斃或抓獲一半以上的巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的成員，摧毀對方90%以上的火箭彈武器庫及地道網絡的關鍵部份。以軍會繼續清除哈馬斯的剩餘戰鬥力，包括剷除對方的高級指揮官、基礎設施，同時專注把救回以色列人質的任務。