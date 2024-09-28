布林肯紐約晤王毅　稱習近平拜登料將通話

中國外交部長王毅9月27日在紐約聯合國大會期間與美國務卿布林肯（Antony Blinken）會晤。布林肯談到問到美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平的通話計劃時稱，他與王毅都認同兩國領袖溝通的重要性，預料在未來幾星期或幾個月內可以看到更多詳情。



路透社27日報道，布林肯在會晤後表示，他在會談中已表達美國對中國支持俄羅斯國防工業基礎感強烈擔憂。

2024年9月27日，中共中央政治局委員、中國外交部長王毅在美國紐約與美國務卿布林肯（Antony Blinken）會晤。（Reuters）

他指出，俄羅斯約70%的進口工具儀器和90%的微電子產品來自中國和香港，大大幫助俄羅斯生產維持戰爭所需的導彈、火箭、裝甲車和彈藥。

布林肯質疑，中國一直稱期望促成和平和結束衝突，但另一方面又容許企業作出協助俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）進行軍事行動的事情。他認為北京這種矛盾的行為並不合理。

2024年9月27日，中共中央政治局委員、中國外交部長王毅在美國紐約與美國務卿布林肯（Antony Blinken）會晤。（Reuters）

2人還討論南海問題、加強中美兩國軍隊溝通、禁毒問題，以及人工智慧等議題。