布林肯紐約晤王毅 稱習近平拜登料將通話
撰文：劉耀洋
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中國外交部長王毅9月27日在紐約聯合國大會期間與美國務卿布林肯（Antony Blinken）會晤。布林肯談到問到美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平的通話計劃時稱，他與王毅都認同兩國領袖溝通的重要性，預料在未來幾星期或幾個月內可以看到更多詳情。
路透社27日報道，布林肯在會晤後表示，他在會談中已表達美國對中國支持俄羅斯國防工業基礎感強烈擔憂。
他指出，俄羅斯約70%的進口工具儀器和90%的微電子產品來自中國和香港，大大幫助俄羅斯生產維持戰爭所需的導彈、火箭、裝甲車和彈藥。
布林肯質疑，中國一直稱期望促成和平和結束衝突，但另一方面又容許企業作出協助俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）進行軍事行動的事情。他認為北京這種矛盾的行為並不合理。
2人還討論南海問題、加強中美兩國軍隊溝通、禁毒問題，以及人工智慧等議題。
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