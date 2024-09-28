黎巴嫩真主黨證實領袖納斯魯拉被殺　以色列襲擊造成11死108傷

以軍9月27日空襲黎巴嫩首都貝魯特，並在28日宣布真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）已被擊斃，以軍同時虛處於高度戒備狀態，應對可能發生的大規模局勢升溫情況。真主黨其後證實，納斯魯拉已被殺，以色列襲擊造成11人死亡，108人受傷。



真主黨附屬的al-Manar電視台宣布納斯魯拉身亡後開始播放《古蘭經》經文。

以軍28日在社交平台X發文，稱「納斯魯拉無法再威脅世界」，當局之後發表聲明，指真主黨的中央總部植入於貝魯特南部市郊Dahiyeh的住宅大樓內，以軍戰機27日發動精準空襲，擊斃納斯魯拉及南部戰線負責人Ali Karaki。

以色列又形容，納斯魯拉威脅以色列多年，是全球其中一名最有影響力的恐怖份子，而在對方的領導下，黎巴嫩變成一個軍事基地，他亦計劃滲透以色列社區，再綁架和謀殺以色列民眾。

聲明提到，以軍空襲時，納斯魯拉與多名指揮高層身處真主黨的地下總部。目前真主黨未有回應。

以軍高層：雖遠必誅

以色列國防軍總參謀長哈萊維（Herzi Halevi）表示，這次空襲已經策劃一段時間，而且來得合時。他認為無論誰威脅以色列，以方都會找出對方，並強調這不是最後手段，揚言陸續有來，以軍亦準備在全方位作戰。

以軍表示不肯定今次空襲的平民傷亡人數，稱真主黨一直都是以藏在平民後面作為運作方式。當局沒證實是否出動美國製的MK84型炸彈，亦拒絕披露如何證實納斯魯拉的死訊，重申希望今次可以改變真主黨的行動。

路透社28日引述目擊者指，以色列向貝魯特南部市郊發出撤離令後，當地再遭空襲，目前未有傷亡情況。

2024年9月19日，真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）發表電視講話。（Reuters）

黎巴嫩國營傳媒28日報道，貝魯特南部市郊當天凌晨再次遭到以色列軍隊大規模空襲。報道指當地在近2小時內遭以軍至少15次空襲，空襲仍在持續。

以軍曾在27日晚曾對當地發動多次空襲，黎巴嫩衞生部門指，事件導致最少6死91人受傷，其中14人需要留醫。

2024年9月27日，真主黨Al-Manar電視台稱以色列空襲黎巴嫩貝魯特南郊，當地遇襲後冒出濃煙。（Reuters）

以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）在電視聲明中表示，真主黨的軍事總部位於貝魯特的平民區域。

哈加里同日稍晚表示，以軍仍在調查這次打擊的成果，並指這次「非常準確」的空襲成功擊中位於住宅建築地下的真主黨總部。

以軍28日在聲明中表示，他們在黎巴嫩南部成功擊斃真主黨導彈部隊指揮官伊斯梅爾（Muhammad Ali Ismail）及其副手。

真主黨附屬的al-Manar電視台稱，以色列27日晚些時候對黎巴嫩首都貝魯特南郊連續發動強度「前所未有」的空襲，並擊中4棟建築物。路透社引述目擊者表示，他們聽到數下巨大爆炸聲後，整個城市升起濃煙。

以軍在首次空襲後再警告，將在短時間內再襲擊貝魯特南部地區，並呼籲當地平民儘快撤離。以軍其後宣布，正對貝魯特南部屬於真主黨的武器進行新一輪「針對性打擊」。

以軍首次呼籲位於貝魯特南郊特定建築物附近的平民疏散：

美媒《政治報》（Politico）引述以色列消息人士稱，真主黨領袖納斯魯拉是以色列這次空襲的目標，以軍正查證納斯魯拉有否被擊中。

路透社稱，伊朗高級安全官員27日表示，伊方正在查詢納斯魯拉的狀況。一名接近真主黨的消息人士當時指，納斯魯拉目前仍存活安全。

以色列駐聯合國大使達農同日表示，以軍當日空襲打擊的目標，是計劃襲擊以色列的「壞人」，惟拒絕證實是否針對納斯魯拉。

伊朗駐貝魯特大使館表示，以軍這次空襲已改變「遊戲規則」，中東局勢或面臨嚴重升級，以色列將受到應有的懲罰。

白宮在一份聲明中表示，總統拜登（Joe Biden）已下令「必要時」調整駐中東的美軍，以增強威懾、確保部隊保護並支持美國全方位的目標。

內塔尼亞胡：中東沒有一處是以色列「長臂」所觸不及

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）27日稍早在聯合國發表講話時，為以軍在加沙及黎巴嫩的軍事行動辯護，並將衝突歸咎於伊朗，指正在7條戰線對抗伊朗及其相關的武裝組織。

內塔尼亞胡在發言時拿出兩張代表祝福與詛咒的地圖，指詛咒都與伊朗相關，促請國際社會作出選擇，呼籲安理會制裁伊朗，確保他們無法獲得核武。

內塔尼亞胡警告，以色列在伊朗乃至整個中東，沒有一處是其「長臂」所觸不及，如果伊朗攻擊以色列，以軍必會反擊。

2024年9月27日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在紐約聯合國大會發表演講時，拿出兩幅圖片說明伊朗的威脅。（Reuters）

內塔尼亞胡表示，以軍目前在黎巴嫩跟真主黨作戰，目標不是當地平民。以色列會繼續打擊真主黨。他強調：「只要真主黨選擇戰爭道路，以色列就別無選擇，以方完全有權消除這一威脅，讓我們的公民安全返回家園。」

他又表示，以軍已擊斃或抓獲一半以上的巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的成員，摧毀對方90%以上的火箭彈武器庫及地道網絡的關鍵部份。以軍會繼續清除哈馬斯的剩餘戰鬥力，包括剷除對方的高級指揮官、基礎設施，同時專注把救回以色列人質的任務。