以色列再空襲黎巴嫩貝魯特南郊　伊朗：全國為真主黨領袖哀悼5天

以色列9月27日空襲黎巴嫩首都貝魯特，成功擊斃真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah），以軍28日再襲擊貝魯特南郊。伊朗高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）同日宣布，全國將為納斯魯拉哀悼5天。



路透社27日報道，以色列軍方當日表示，正在對貝魯特南部Dahiyeh地區進行襲擊。

軍方稍後表示，以軍在27日對貝魯特南部的空襲中，成功殺死真主黨情報部門高級成員亞辛（Hassan Khalil Yassin）。

2024年9月19日，真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）發表電視講話。（Reuters）

伊朗邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）28日報道，伊朗最高領袖哈梅內伊在聲明中宣布，將為納斯魯拉及其他當日空襲中喪生的「戰友」全國哀悼5天。

哈梅內伊表示，納斯魯拉是「明智的政治領袖」，他在去世時正忙於計劃保衛貝魯特南部郊區的人民以及他們被毀的家園和死去的親人。

20249月28日，以色列再空襲黎巴嫩首都貝魯特南部郊區，從邊境城市Marjayoun可以看到，黎巴嫩南部村莊希亞姆（Khiam）上空濃煙滾滾。（Reuters）

納斯魯拉被殺 美國示警伊朗勿「火上加油」

美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）27日在電話中告訴以色列國防部長加蘭特，美國決心阻止伊朗和伊朗支持的組織利用黎巴嫩局勢擴大地區衝突。

美國防部發言人賴德（Pat Ryder）28日的在聲明中補充，奧斯汀表示美國將全力支持以色列的自衛權，並明確表達美國將保護該地區的美軍和設施，並致力於保衛以色列 。

圖為2024年7月4日，美國華盛頓，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）出席軍官及其家屬的燒烤會。（Reuters）

俄羅斯譴責以色列 中國籲全面停火

俄羅斯外交部28日表示，俄方強烈譴責以色列殺害納斯魯拉的行動，稱這是一宗政治暗殺，並強調這行動將會給黎巴嫩和整個中東帶來嚴重的後果。

中國外交部長王毅同日在聯合國大會上表示，相關方絕不能再拖延在中東達成「全面停火」的進程。