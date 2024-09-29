黎巴嫩真主黨領袖被殺　拜登賀錦麗挺以色列：正義得到伸張

黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）9月27日在以色列軍方對貝魯特的空襲中死亡。美國總統拜登（Joe Biden）及民主黨候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）28日分別發聲明表示，納斯魯拉被殺為大量受害者伸張正義。



拜登強調，美國全力支持以色列抵禦真主黨、巴勒斯坦武裝組織哈馬斯、也門胡塞武裝和任何其他受伊朗支援恐怖組織的自衞權。

拜登表示，他已指示國防部長進一步加強美國軍隊在中東地區的防禦態勢，以遏制侵略，降低爆發更廣泛的地區戰爭風險。他指出，美國的目標是通過外交手段緩和加沙和黎巴嫩的衝突。

2024年9月19日，真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）發表電視講話。（Reuters）

賀錦麗在另一份聲明中呼應拜登對納斯魯拉被殺的支持，並重申她對以色列安全、自衞權的支持。

賀錦麗表示，納斯魯拉是一名雙手沾滿美國人鮮血的恐怖份子，他領導的真主黨破壞中東的穩定，並導致黎巴嫩、以色列、敘利亞和世界各地無數無辜人民被殺害。她強調：「真主黨的受害者的正義得到伸張。」

2024年6月10日，美國總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）出席在白宮舉行六月節音樂會。（Reuters）

她表示：「拜登和我都不希望看到中東衝突升級為更廣泛的區域戰爭，我們一直致力尋求外交解決方案，以便以色列和黎巴嫩邊界兩側的人們可以安全地返回家園。外交仍然是保護平民和實現該地區持久穩定的最佳途徑。」