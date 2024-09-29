颶風海倫妮襲美國至少47死　經濟損失或逾千億美元　300萬戶停電

颶風海倫妮（Helene）吹襲美國東南部多個州份，已增至最少47人死亡，當地官員預料死亡人數將進一步上升。據一間氣象預測公司估計，海倫妮帶來的經濟損失介乎950至1110億美元（約7384至8627億港元）。現時美國多個州份共有300萬戶停電。



路透社9月29日報道，海倫妮為美國廣泛地區帶來狂風暴雨，多處出現嚴重水浸。北卡羅萊納州西部尤為嚴重，有縣市錄得近760毫米降雨。

美國聯邦緊急措施署（FEMA）在社交媒體發布有關颶風海倫妮的訊息：

據報道，現時有5個州份至少300萬戶停電，其中南卡羅來納（South Carolina）有100萬戶停電，佐治亞州（Georgia）則有75萬戶，當地政府預料需要數日時間才能完全恢復電力供應。

2024年9月28日，颶風海倫（Helene）吹襲美國佛羅里達州馬蹄海灘（Horseshoe Beach）過後，一名名為Piper Wagenman的白人女子站在她海濱別墅的廢墟中。（Reuters）

總統拜登（Joe Biden）表示，今次颶風造成巨大破壞，他和夫人吉爾（Jill Biden）會為受影響的人士祈禱。

白宮指，拜登已經聽取美國聯邦緊急措施署（Federal Emergency Management Agency，FEMA）和國土安全部（Department of Homeland Security）的匯報，並指示加快支援受災地區的民眾和恢復工作，包括立即向北卡羅來納州派遣更多搜救隊。