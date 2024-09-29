真主黨領袖遭擊斃　以官員：跟蹤多月　短時間內投下逾80枚炸彈

以色列軍方9月28日稱，在對黎巴嫩首都貝魯特南郊的空襲中炸死黎巴嫩真主黨（Hezbollah）領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah.）。據《紐約時報》28日報道，有以色列高官透露，以方在此次行動前數月就開始跟蹤納斯魯拉。



報道稱，三名以軍方高官透露，以色列領導人數月來一直知道納斯魯拉的行蹤，日前以軍決定發動襲擊，是因為他們認為，在納斯魯拉從一個地方消失並前往另一個地方之前，以方只有很短的時間來採取行動。兩名以色列高官說，以方於本週早些時候開始策劃襲擊行動。

報道稱，兩名以色列高官還透露，在襲擊納斯魯拉的行動中，以軍在幾分鐘內投下超過80枚炸彈。不過，他們沒有透露炸彈的重量和型號等有關細節。

《紐約時報》稱，以色列官員引述情報消息指，真主黨於28日早上發現納斯魯拉的遺體。

圖為2024年9月19日，真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）發表電視講話，他其後於28遭以軍空襲擊斃。（Reuters）

據《以色列時報》等媒體報道，當地時間27日晚至28日凌晨，以色列國防軍空襲真主黨位於黎巴嫩貝魯特郊區的目標。以軍和真主黨28日，先後確認，納斯魯拉在空襲中身亡。以軍發言人紹沙尼（Nadav Shoshani）稱，針對納斯魯拉的空襲是基於多年的追蹤以及「實時情報」。伊朗方面強烈譴責以軍這輪空襲，警告以方正越過「紅線」，總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）發表聲明稱，以色列對貝魯特的襲擊是明顯的戰爭罪行。

2024年9月27日，真主黨Al-Manar電視台稱以色列空襲黎巴嫩貝魯特南郊，當地一棟建築物遭擊中。（Reuters）

襲擊納斯魯拉，似乎並非以色列行動的終點。據法媒報道，以色列軍方28日在一份聲明中說，以軍當天對幾十個真主黨目標進行「大規模打擊」。真主黨稱對以色列北部進行了火箭彈襲擊。《紐約時報》指，殺死納斯魯拉是過去兩週以色列對真主黨迅速擴大攻勢的重大升級，這場攻勢有可能演變為一場全面的地區戰爭。

本文轉載自《環球網》

