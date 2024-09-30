NBA獨行俠班主告誡馬斯克：特朗普「只忠於自己」未必兌現承諾

NBA獨行俠班主、億萬富豪古班（Mark Cuban）告誡Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk），不要與特朗普（Donald Trump）結盟，因為這位共和黨總統候選人最終可能無法兌現其競選承諾。



古班29日於社交平台X發文，他向馬斯克說：「總有一天你會需要特朗普的幫助，你會覺得自己贏得了要求的權利，你一直是他的忠誠戰士，你在政治上支持了他數千萬美元。但在你最需要他的時候，你會發現在你之前許多人得到的經驗，他只忠於自己」。

這是古班回應馬斯克此早的鼓吹陰謀論帖文，馬斯克指民主黨人鼓勵移民進入搖擺州，是萬無一失的勝選做法，「如果特朗普沒有當選，這將是最後一次選舉。特朗普非但不是民主的威脅，反而是拯救民主的唯一方法」。

在這次美國大選中，兩位億萬富豪站對立面：馬斯克高調支持特普，雖然他4年前還曾公開在社群媒體上罵過對方；而古班則支持賀錦麗及其經濟政策，近期經常聲援賀錦麗，稱她「更有利於企業」，即使她有意提高企業稅率的計畫遭到質疑。

早前，特朗普認可了成立一個所謂的政府效率委員會的想法，並暗示馬斯克可能是領導該委員會的「理想人選」。