以邊境設軍事禁區 傳黎巴嫩政府軍後撤 拜登促以軍擱地面攻勢
撰文：蕭通
出版：更新：
隨著以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的衝突升級，以色列軍方9月30日宣布，在北部與黎巴嫩邊境接壤的梅圖拉、米斯加夫阿姆和吉拉迪村等地，設立軍事禁區。路透社引述黎巴嫩安全部門人士透露，黎巴嫩軍隊已從邊界後撤5公里。新華社則引述黎巴嫩媒體稱，以軍30日開始在黎南部開展「有限度」地面行動。
+1
美國總統拜登（Joe Biden）則表示，以色列應該放棄對黎巴嫩開展地面軍事行動並實行停火。拜登稱，了解到以色列很快將對黎巴嫩發起「有限度地面行動」，但「我希望他們停下來，現在應該實行停火」。
美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）在30日的例行記者會上證實，以方已告知美國，將對黎巴嫩邊境進行地面行動，但局限於打擊真主黨的基礎設施。
以防長預告對真主黨展開下階段戰爭 土耳其總統促聯大建議動武以色列干擾GPS？黎巴嫩華人：真主黨領袖遇襲時 Google地圖失靈真主黨「2號人物」：準備好應對以軍地面入侵 將盡快選出新領袖以黎局勢升溫 黎巴嫩10萬難民湧敘利亞 阿聯酋：緊急援助7.8億美媒：以軍跨境闖黎巴嫩真主黨地道 廣泛地面行動最快本週啟動