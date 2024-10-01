以邊境設軍事禁區　傳黎巴嫩政府軍後撤　拜登促以軍擱地面攻勢

隨著以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的衝突升級，以色列軍方9月30日宣布，在北部與黎巴嫩邊境接壤的梅圖拉、米斯加夫阿姆和吉拉迪村等地，設立軍事禁區。路透社引述黎巴嫩安全部門人士透露，黎巴嫩軍隊已從邊界後撤5公里。新華社則引述黎巴嫩媒體稱，以軍30日開始在黎南部開展「有限度」地面行動。



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美國總統拜登（Joe Biden）則表示，以色列應該放棄對黎巴嫩開展地面軍事行動並實行停火。拜登稱，了解到以色列很快將對黎巴嫩發起「有限度地面行動」，但「我希望他們停下來，現在應該實行停火」。

圖為2024年9月30日，美國總統拜登（Joe Biden）在白宮接待參加巴黎奧運和殘奧會的代表隊成員，並發表講話。（Reuters）

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）在30日的例行記者會上證實，以方已告知美國，將對黎巴嫩邊境進行地面行動，但局限於打擊真主黨的基礎設施。