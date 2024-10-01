以色列地面進攻黎巴嫩：貝魯特稱極危險階段　首都市郊冒濃煙

以色列與黎巴嫩真主黨的衝突持續升溫，以軍持續空襲黎巴嫩南部，9月30日並宣布已在黎巴嫩境內開始地面行動，派出傘兵和突擊隊。真主黨還擊，1日並表示向以色列特夫維夫發射導彈。黎巴嫩貝魯特政府1日表示，國家正面臨歷史上最危險的階段之一。



以軍1日稱，在黎巴嫩南部的地面行動會將針對真主黨沿着邊境、威脅以色列的據點，發言人指這些據點威脅邊境沿線的以色列城鎮和社區，批評真主黨把該些村莊變成攻擊以色列的軍事基地。

以色列持續向黎巴嫩發動攻勢，圖為黎巴嫩首都貝魯特南部市郊2024年10月1日凌晨的情況（Reuters）

傘兵和突擊隊行動

根據以軍所指，傘兵和突擊隊在黎巴嫩展開行動，又指地面攻擊是「有限度、局部和具針對性」。

路透社引述兩名黎巴嫩安全部門的消息人士指，以色列部隊連夜進入黎巴嫩展開偵察與調查行動。消息人士又指，黎巴嫩軍隊從邊境沿線陣地撤出。

以色列軍方向平民發出警告，別駕車從黎巴嫩北部開往南部地區。

圖為2024年10月1日在黎巴嫩南部城市Sidon，民眾伏在親友的屍體上痛哭（Reuters）

以色列持續向黎巴嫩發動攻勢，黎巴嫩首都貝魯特南部市郊2024年10月1日凌晨冒起濃煙（Reuters）

真主黨：炮擊以色列陣地

真主黨1日表示，他們對以色列境內陣地的以軍發動火箭炮和大型炮擊，但未有提及在黎巴嫩境內的以軍。真主黨1日又指，向在以色列特拉維夫附近的摩薩德總部發射導彈。

總理：極危險階段

黎巴嫩看守政府總理米卡提（Najib Mikati）1日與聯合國組織及外國使節會面，他形容國家正面臨歷史上最危險的階段之一。

以色列與黎巴嫩真主黨持續互相空襲，黎巴嫩建築受炮擊，圖為從以色列南部望向黎巴嫩境內的情況（REUTERS）

2024年10月1日，黎巴嫩南部城市Sidon的建築物在以色列空襲下嚴重損毀（Reuters）

受局勢影響，多國航空公司暫停飛往黎巴嫩的航班。

土耳其外交部11日表示，以色列的地面入侵黎巴嫩是試圖非法佔領，必須立即停止。