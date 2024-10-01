西方國家政府正變得龐大且低效？ 英媒：笨拙巨獸
撰文：成依華
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英媒9月23日發表文章指，多國政府日益龐大，但也日益無能（useless），指在高收入國度中，選民也面對痛苦不堪的問題。
英國《經濟學人》周刊在文章內談到多個高收入國家，如美國、德國、英國，指多國政府變得更龐大，政府支出佔國內生產總值比過往更高，但效率卻低，讓人感覺政府不如以前能幹。例如是美國總統拜登（Joe Biden）提出的重振美國基建計劃、德國的火車服務等，之後都受到國民批評。
文章指，答案是國家淪為「笨拙巨獸利維坦」（Leviathan），政府福利支出暴升，稅收沒有相應增加，反過來會降低公共服務和行政體系質量，例如美國政府的福利支出不斷膨脹，公共服務支出則大幅下跌。
文章也指，政客們表現得好像可以在不增加任何稅收情況下擴大支出，但未能提高財政收入下，只能面臨兩種選擇，一是維持巨額財政赤字，二是通過削減其他方面開支，支撐更慷慨的福利支出。
在美國大選前夕，候選人的經濟政綱也備受關注，例如民主黨總統候選人賀錦麗表示倘勝選，將向國內製造商提供稅收抵免，並加強投資將會「定義下個世紀」的關鍵產業。
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