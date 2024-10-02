日本外相：「亞洲北約」是未來構想　不會馬上實施

日本新任外務大臣岩屋毅10月2日說，他們不會就日本新首相石破茂提出的建立「亞洲北約」的提議展開工作，因為美國和印度已經拒絕了這一想法。



路透社（Reuters）報道，岩屋毅在東京的新聞發布會上說：「我認為這是未來的構想之一，很難立即建立一個在亞洲實施共同防禦義務的機制。」

在9月提交給哈德遜研究所（Hudson Institute）智庫的一份文件中，石破茂主張將美國和其他友好國家鎖定在「亞洲北約」中，以阻止中國在亞洲使用軍事力量。他認為這將加強亞洲的安全。

石破茂近日在美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）發表文章

印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）10月2日對此表示懷疑，稱印度並不認同「亞洲北約」的願景，印度從未與其他國家結盟。美國負責東亞和太平洋事務的助理國務卿克里滕布林克（Daniel Kritenbrink）上個月說，現在談論這個話題還為時過早。

岩屋毅在被問及是否針對中國時說，這樣的框架不會針對任何特定國家。「最好的方式是建立橫跨印度太平洋地區的國防和安全合作關係，而不排除任何特定國家。」

新任防衛大臣中谷元在另一場新聞發布會上說：「在昨天的指示中，首相沒有提到考慮建立類似亞洲版北約的東西。」