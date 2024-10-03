以色列稱擊殺哈馬斯加沙領袖　續攻黎巴嫩向逾20城鎮發警告｜最新

撰文：官祿倡
出版：更新：

中東局勢不斷升溫，以色列繼進攻加沙地帶後，又攻入黎巴嫩，以軍10月3日並表示定點襲擊敘利亞首都大馬士革一處住宅，擊殺黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah）的女婿哈桑·賈法爾·凱西爾。本文會不斷更新有關局勢的最新消息。

1901 以色列軍方10月3日表示，以軍三個月前發動的一場襲擊打死加沙地區哈馬斯多位領導人，包括哈馬斯加沙地帶領袖穆什塔哈（Rawhi Mushtaha），還有高級安全官員Sameh Al-Saraj、哈馬斯安全局總指揮官Sami Odeh。報道指，他們藏在「加沙地帶北部一個戒備森嚴、裝備精良的地下建築內。」

穆什塔哈被視為哈馬斯領導人辛瓦爾（Yahya Sinwar）的左右手。

以色列向黎巴嫩南部逾20城鎮發撤離警告

1851 以色列軍方發言人指，已向黎巴嫩南部超過20個城鎮的居民發出撤離警告。

1818 敘利亞阿拉伯通訊社（SANA）3日指，敘利亞首都大馬士革附近城郊傳來爆炸聲。

1806 哈馬斯指以色列3日襲擊加沙中部代爾拜拉赫（Deir Al-Balah）一間學校，旗下成員Abdel-Aziz Salha受襲身亡。加沙衛生部指，過去一日中，以色列對加沙各地的襲擊導致99名巴人身亡。

2024年10月3日，黎巴嫩貝魯特，黎巴嫩真主黨和以軍持續敵對，圖為當地一處受襲變為廢墟的建築。（Reuters）

1803 以軍表示，3日空襲黎巴嫩貝魯特，還在黎巴嫩南部打死15名真主黨成員。

1708　以色列9月30日空襲敘利亞首都大馬士革，3死9傷。伊朗學生通訊社（ISNA）10月3日表示，伊朗革命衞隊一名顧問Majid Divani在襲擊中受傷，不治身亡。

黎巴嫩真主黨：使用「法迪4」導彈襲擊以色列摩薩德總部黎巴嫩真主黨首次證實與以色列地面部隊駁火真主黨斥以色列說謊：以軍未進入黎巴嫩境內　沒有直接地面衝突
以色列
伊朗
黎巴嫩
以巴衝突
真主黨
中東