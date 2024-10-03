以色列稱擊殺哈馬斯加沙領袖　續攻黎巴嫩向逾20城鎮發警告｜最新

中東局勢不斷升溫，以色列繼進攻加沙地帶後，又攻入黎巴嫩，以軍10月3日並表示定點襲擊敘利亞首都大馬士革一處住宅，擊殺黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah）的女婿哈桑·賈法爾·凱西爾。本文會不斷更新有關局勢的最新消息。



1901 以色列軍方10月3日表示，以軍三個月前發動的一場襲擊打死加沙地區哈馬斯多位領導人，包括哈馬斯加沙地帶領袖穆什塔哈（Rawhi Mushtaha），還有高級安全官員Sameh Al-Saraj、哈馬斯安全局總指揮官Sami Odeh。報道指，他們藏在「加沙地帶北部一個戒備森嚴、裝備精良的地下建築內。」

穆什塔哈被視為哈馬斯領導人辛瓦爾（Yahya Sinwar）的左右手。

以色列向黎巴嫩南部逾20城鎮發撤離警告

1851 以色列軍方發言人指，已向黎巴嫩南部超過20個城鎮的居民發出撤離警告。

1818 敘利亞阿拉伯通訊社（SANA）3日指，敘利亞首都大馬士革附近城郊傳來爆炸聲。

1806 哈馬斯指以色列3日襲擊加沙中部代爾拜拉赫（Deir Al-Balah）一間學校，旗下成員Abdel-Aziz Salha受襲身亡。加沙衛生部指，過去一日中，以色列對加沙各地的襲擊導致99名巴人身亡。

2024年10月3日，黎巴嫩貝魯特，黎巴嫩真主黨和以軍持續敵對，圖為當地一處受襲變為廢墟的建築。（Reuters）

1803 以軍表示，3日空襲黎巴嫩貝魯特，還在黎巴嫩南部打死15名真主黨成員。

1708 以色列9月30日空襲敘利亞首都大馬士革，3死9傷。伊朗學生通訊社（ISNA）10月3日表示，伊朗革命衞隊一名顧問Majid Divani在襲擊中受傷，不治身亡。