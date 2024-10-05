歷時31年吸引20萬名玩家　法國著名「金貓頭鷹」尋寶遊戲宣告破解

歷時31年、全球第二長壽尋寶遊戲終在10月3日宣告破解。共同設計者貝克（Michel Becker）在尋寶遊戲的專屬網頁上宣布，寶藏「金貓頭鷹」（chouette d’or）已被挖出，將於稍後宣布埋藏地點和發現人的身分。



消息一出，尋寶者一片哀嚎。有人表示，「感覺五味雜陳，有點沮喪，因為我才剛開始投入」，也有人表示多次以為會開挖到，結果卻一無所獲而感到失望，他如今希望知道自己挖得離實際地點有多近；還有人稱感覺可鬆一口氣，不用再失眠了。

1993年，原本任行銷顧問的華倫天 （Max Valentin）設計了11道謎題，並請藝術家貝克把謎題繪製成「追尋金貓頭鷹」（Sur la trace de la chouette d’or）一書出版。每個謎題由兩頁文字與一幅鏡中畫構成。按照遊戲規則，全部解開就能得出金貓頭鷹銅像埋藏的地點，以此兌換一座由貝克設計，以金銀和鑽石打造的真正「金貓頭鷹」，價值達15萬歐元（約128萬港元）。

共同設計者貝克（Michel Becker），2018年4 月攝於法國Rochefort。（Facebook圖片）

然而，發現者也必須證明，他們是透過正確解開作者設定的謎題，而不是透過金屬探測器等其他方式找到埋藏地點。

此一遊戲的靈感來自英國藝術家威廉斯（Kit Williams） 1979 年出版的暢銷書《假面舞會》（Masquerade），該書銷量超過100 萬冊，並引發了全國範圍內尋找一顆18 克拉寶石的熱潮，直至三年後在貝德福德郡的一個公園中被發現。

華倫天起初以為玩家可能需要一年多才能找到「寶藏」，豈料最終耗時逾30載之久。這些年來，此一遊戲估計引來20萬名死忠寶藏獵人和追隨者努力解開謎團。

2009年4月，62歲的華倫天逝世，其真實身分才被公諸於世，他的真名是豪瑟（Regis Hauser）。豪瑟生前除出版過多本行銷書籍外，還是尋寶遊戲的愛好者，曾協助企業和活動公司規劃尋寶遊戲及設計了多款桌遊。1995年，他匿名受訪表明了隱藏身分的原因，他說：「若大家知道我是誰，一定會想從我這裹得到更多線索」。

「追尋金貓頭鷹」目前是僅次於美國的「秘密」（The Secret）的長壽尋寶遊戲。該遊戲是由作家普瑞斯（Byron Preiss）設計，設有12個箱子，埋藏在美國和加拿大具有歷史意義或有歷史偉人的城市，截至目前僅有3個箱子被尋獲。惟由於2005年已過世的普瑞斯並未向後人交代箱子埋藏處，謎題或許永無破解之日。