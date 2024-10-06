以色列炸貝魯特衝突以來最猛烈　內塔尼亞胡：以軍七線作戰｜最新

以色列繼續空襲黎巴嫩，路透社10月6日報道，以軍猛烈轟炸貝魯特，目擊者與軍事分析師形容為新一輪衝突升級以來最大規模。以軍又向黎巴嫩南部多達25個地區發出疏散警告。本文會繼續更新有關中東局勢的消息。



內塔尼亞胡：以軍七線作戰

2227 以色列總理內塔尼亞胡發表視像講話，他稱以色列‎面臨來自哈馬斯、黎巴嫩真主黨、也門胡塞武裝、伊拉克民兵、敘利亞民兵、約旦河西岸的「恐怖分子」以及伊朗的威脅，正在七條戰線展開作戰。

2143 伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報道，伊朗外交部傳召澳洲大使，抗議澳方在近來的中東地區事件上立場偏頗。

以色列巴士站槍擊案1死10傷

2101 以色列南部城市貝爾謝巴（Beersheba）的中央巴士站10月6日發生槍擊案，據《以色列時報》指，事件造成1死10傷，一名25歲女子死亡。警方列作恐襲，並稱施襲者為一名29歲男子。這是以色列在不足一周內發生的第2宗大規模槍擊事件。

2016 以色列表示對黎巴嫩真主黨的儲存設施和基建展開「針對打擊」。

2024年10月6日，以軍持續轟炸，黎巴嫩首都貝魯特南部市郊冒煙（Reuters）

黎巴嫩南部多區接疏散警告

2015 以軍向黎巴嫩南部約25個地區發出撤離警告，要求民眾立即前往Awali河以北。

2010 路透社報道，以色列在5日深夜、6日凌晨持續襲擊黎巴嫩首都貝魯特南部郊區，根據目擊者與當地電視台的軍事分析師指，是衝突以來對黎巴嫩首都最猛烈的轟炸。