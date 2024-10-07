以巴衝突一周年：哈馬斯頌「光榮」襲擊　內塔尼亞胡承諾定會勝利

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在哈馬斯突襲以色列一周年的前夕（10月6日）聲言「我們一定會勝利」。同日，巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）則發表片段，頌揚去年10月7日對以色列發動的突襲。



法新社報道，內塔尼亞胡6日向以色列軍隊講話時說，以色列軍隊已經「徹底改變現實」，稱以色列與加沙地帶和黎巴嫩武裝分子的戰鬥「一定會取得勝利」，並指正在準備襲擊伊朗。

駐卡塔爾的哈馬斯高級成員、首席談判代表哈耶（Khalil al-Hayya）6日在一段影片表示：「10月7日的光榮突擊粉碎了敵人為自己製造的幻想，它向全世界和本地區宣稱的所向無敵的形象已經破滅。」

2024年9月4日，耶路撒冷，以色列總理內塔尼亞胡在新聞發布會上發表講話。（Reuters）

哈耶說，10月7日突襲發生一年後，「整個巴勒斯坦尤其是加沙地帶，還有巴勒斯坦人，正在用他們的抵抗、鮮血和堅定決心締造新的歷史。」

他重申，阻礙加沙地帶停火的是以色列，表明「我們昨天拒絕的，到了明天也不會接受，佔領者（以色列）無法通過武力強加的東西，到了談判桌上一樣會被拒絕」。哈馬斯呼籲停止戰爭並要求以色列從加沙地區完全撤軍。

以巴衝突：圖為2024年9月2日，以色列耶路撒冷民眾示威，要求總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）盡速促成人質獲釋。（Reuters）

哈馬斯去年10月7日大規模突襲以色列南部，並擄走約200名人質。法新社根據以色列官方數據，包括被關押人質進行的統計，哈馬斯去年10月7日突襲以色列導致1205人死亡，其中大部分遇害者是平民。至今仍有數十名人質被哈馬斯關押。

根據哈馬斯控制的加沙地帶衛生部提供的數據，這一輪以巴衝突爆發以來，至少有41,870名巴勒斯坦人在以色列對加沙地帶的軍事行動中喪命，其中大多數是平民。聯合國確認這些數據是可靠的。