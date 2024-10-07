約6成德國人稱考慮購買中國車　價格與電動車技術佔優勢

最近德國電動汽車銷量出現下滑，德國媒體10月4日報道指，在德國汽車俱樂部（ADAC）一項調查中發現，中國製造的汽車對較年輕的人群更具吸引力。59%的受訪者稱原則上會考慮購買中國汽車；對於純電動車，80%的人正考慮買中國汽車。



德媒10月4日報道，ADAC對1079名主要居住在德國有駕照的成年人展開調查。調查顯示59%的受訪者原則上會考慮購買中國汽車。他們表示，價格是決定因素，認為中國汽車具有價格優勢的比例為83%。

除價格之外，55%的受訪者購買的理由還包括中國電動車的創新技術；37%則表示，像比亞迪、吉利這樣的造型設計也很有吸引力。

2024年8月17日，巴基斯坦拉合爾，圖為中國電動車生產商比亞迪（BYD）所生產的電動車。（Reuters）

中國製造的汽車對較年輕群體更具吸引力。18歲至39歲的受訪者中，考慮購買中國車的比例超過72%。相比之下，僅31%的70歲以上受訪者會考慮中國車。

有54%受訪者表示對中國車「持保留態度」，40%認為維修和經銷商網路不足，39%擔心品質，26%對保護數據安全表示憂慮。

極氪ZEEKR電動車（Facebook@Zeekr Europe）

ADAC在4月進行的一次汽車測試中，中國汽車的表現相當不俗。大多數車型在安全碰撞測試中獲得最高分，電池技術顯得成熟，續航里程相當令人滿意，即便是加工品質，也不遜色於老牌競爭對手。報道顯示，其不足之處主要集中在駕駛輔助系統和空調系統上。